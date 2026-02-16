En plano de los contrastes, a diario nos encontramos con situaciones que desafían la lógica más elemental. La industria del deporte no escapa al ritmo frenético de las corrientes que marcan tendencias. El cantante y productor conocido por el apodo “Bad Bunny” (su nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio), ganador del Grammy al Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, acaba de inaugurar la temporada de recitales en el estadio Monumental de River Plate. En la cuenta oficial del club se anunció “De Puerto Rico a Núñez: ¡Bienvenido a casa!”. Fueron tres shows de gran montaje audiovisual, banda numerosa y cantantes invitados, con más de 250 mil espectadores. El valor de las entradas oscilaba entre $ 120.000 y $ 420.000 (sectores premium). Su reciente participación en el entretiempo del Super Bowl LX, obtuvo un promedio de audiencia de 128,2 millones en EE.UU., convirtiéndose en uno de los shows de intermedio más vistos de la historia en ese país. Su show batió récords en redes sociales: más de 4000 millones de visualizaciones globales en las primeras 24 horas tras el evento, según cifras de la NFL y Ripple Analytics. El cantante puertorriqueño figura entre los artistas más escuchados del mundo, con más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify y su canal oficial de YouTube supera los 45 millones de suscriptores, con decenas de miles de millones de visualizaciones totales. Su “World’s Hottest Tour” (2022) fue la gira más taquillera del año a nivel global, con más de u$s 435 millones recaudados, tal como consignó Billboard Boxscore. Estos datos sirven para tomar dimensión del artista que hizo vibrar a los fans en el estadio Monumental. De meteórica evolución en la última década, Bad Bunny se ha convertido en un personaje icónico de la cultura hispanoparlante a nivel global, ampliando en forma constante las audiencias. Y sin todavía saberlo, tras fotografiarse con la camiseta N°94 de la banda roja, este popular cantante ha dado un paso trascendente, consolidando una “Nueva Era” del entretenimiento en Argentina. En un comunicado reciente, la entidad riverplatense anticipa los pasos a seguir en el proyecto para ampliar su estadio. “… el club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado de la totalidad de las tribunas del Mâs Monumental. La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas, transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol”. Y continúa: “El nuevo diseño permitirá incorporar unos 16.000 lugares adicionales en la nueva bandeja sin costo para socios, llevando de 24.000 a 40.000 las ubicaciones sin cargo extra dentro del estadio”. Entre los puntos relevantes del comunicado oficial, vale señalar: 1) Crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, a tasas preferenciales y con repago proveniente de mayores ingresos corrientes a generarse. 2) Nuevo contrato comercial que involucra distintos activos, entre ellos, la venta de derechos del naming por los próximos 10 años. “Manu” Ginóbili, Juan Sebastián Verón y Juan “Pico” Mónaco lideran el emprendimiento Sports Performance Hub (SPH), un complejo de alto rendimiento a construirse en Homestead, Miami, que demandará una inversión de u$s 280 millones. El proyecto engloba deporte, educación y salud, buscando formar a generaciones de atletas de élite bajo estándares internacionales. “Queríamos poner toda nuestra experiencia al servicio de los jóvenes. Muchos deportistas aún deben elegir entre entrenar o estudiar, y ese dilema nos impulsó a crear algo grande, ambicioso y con propósito”, expuso Ginóbili en el comunicado de lanzamiento. Entre los socios fundadores del SPH, figuran otros destacados deportistas argentinos como Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Mariano Zabaleta y Darío Sala, más los empresarios Gastón Remy, Emiliano Fernández Balagué y Riccardo Silva, dueño del Miami FC. Según Bloomberg Línea, el SPH ocupará más de 60 hectáreas a 35 minutos del aeropuerto de Miami, en un predio cedido por el municipio por 80 años. Se construirá un estadio para 15.000 personas que usará el Miami FC —hoy en segunda división de EE.UU.—. Asimismo, un hotel 5 estrellas, colegio secundario y canchas de fútbol, tenis, básquet, fútbol americano y béisbol, más áreas residenciales y comerciales. La construcción comenzará en marzo próximo y se completará en 4 años. El megacomplejo proyecta recibir entre 2000 y 3000 jóvenes deportistas, con una tasa de retorno mayor al 25%. La Argentina lleva adelante distintas variables para estabilizar su economía: baja constante de inflación y de impuestos distorsivos; acumulación de reservas y cancelación de deudas; reactivación, mayor productividad e incentivo a las inversiones; superávit fiscal y comercial; reducción del gasto público, entre otras. El deporte es uno de los emblemas máximos de la argentinidad a nivel mundial. Sin embargo, debemos lamentar que las grandes inversiones no llegan a concretarse en el plano local. Una de las posibles razones: los dirigentes deportivos no han podido liberarse —en pleno siglo XXI— del “cepo” cultural que los mantiene atados a estructuras del pasado, impidiéndoles idear y ejecutar un nuevo modelo de crecimiento sostenible. Es muy elogiable y digno de imitarse, el impulso de capitales privados para el alto rendimiento, formativo y educativo destinado a jóvenes atletas, quienes también podrían convertirse en leyendas. “Queremos que SPH sea un motor que impulse oportunidades y desarrollo en el lugar donde vivimos”, subrayó el extenista Pico Mónaco. Nuestros ídolos deportivos (basquetbol, fútbol y tenis), residentes frecuentes de Miami, integran el grupo inversor, habiendo desarrollado sus carreras y obtenido sus mayores ganancias en el exterior. De ahí que nada quepa reprocharles. En cambio, es hora de pedirles colaboración —y algún esfuerzo adicional— para replicar tamaña inversión en el país al cual representaron con honores, llevando la bandera celeste y blanca hasta lo más alto del podio.