FOTODELDIA CATIA LA MAR (VENEZUELA), 25/06/2026.- Residentes caminan entre los escombros de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblaban este jueves los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes entre numerosas edificaciones colapsadas tras los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro del país y causaron al menos 164 muertos y 971 heridos.

El estado costero de La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas, fue el más golpeado por los movimientos telúricos.

En esa región frente al mar Caribe, numerosos edificios residenciales y estructuras quedaron reducidos a escombros, lo que llevó a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a declarar “zona de desastre natural”.

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Venezuela dispone de 20 centros hospitalarios para atender a los afectados por los sismos Una veintena de centros hospitalarios, públicos y privados, se han dispuesto en Venezuela para concentrar la atención de las personas afectadas por los sismos registrados la víspera, informó este jueves el Ministerio de Salud. Esos 20 centros están ubicados en el área metropolitana de Caracas, a donde llegan también pacientes de estados cercanos como La Guaira y Miranda. El ministerio precisó en redes sociales que se han activado en todo el país los centros de salud necesarios para atender a la población afectada en otros territorios como Aragua, Carabobo y Falcón, todas en la costa norte central venezolana.

Francia anuncia envío de 85 socorristas a Venezuela El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío inmediato a Venezuela de un equipo de 85 socorristas “especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas” tras el potente doble terremoto que ha sacudido este país latinoamericano. “Un equipo de rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas será desplegado de inmediato”, agregó el presidente francés.

Popular influencer venezolana recomienda la APP Talk360 para llamar desde el exterior ante la emergencia por los sismos Gleydi Cartaya, comediante y creadora de contenido venezolana conocida como La Reina del Cosmo, recomendó la aplicación Talk360 para realizar llamadas desde el extranjero a Venezuela, en el contexto de la emergencia nacional por los dos terremotos registrados el miércoles, reportó el diario El Nacional. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Reina Del Cosmo (@lareinadelcosmo) “Si usted vive en el extranjero, envíele este video para que descarguen la aplicación. La llamada mía duró aproximadamente seis minutos y me cobraron seis dólares”, dijo Cartaya en un video publicado en Instagram.

Saqueos en comercios en zonas de la costa central de Venezuela afectadas por los seísmos Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira (norte) varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país suramericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas. Subiéndose a los tejados de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas entraron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.