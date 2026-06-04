Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Ya es oficial: Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Las oficinas migratorias de Madrid, Miami y Bogotá continúan aplicando controles estrictos para quienes viajen con el pasaporte vencido, tanto en vuelos internacionales como en cruces fronterizos terrestres. La falta de un documento actualizado puede derivar en demoras, impedimentos de embarque e incluso en la negativa de ingreso o salida del territorio.

En paralelo, las compañías aéreas y los organismos de frontera mantienen la exigencia de presentar un pasaporte vigente para autorizar viajes internacionales. Aunque existen algunas flexibilidades dentro de acuerdos regionales específicos, las autoridades remarcan que cada caso queda sujeto a la normativa migratoria del país de destino y a las políticas de las aerolíneas.

Atención: qué ocurre en Bogotá con los pasaportes vencidos

En Colombia, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país. En caso de que el documento esté vencido, las autoridades migratorias podrían impedir el ingreso o la salida del territorio nacional.

Además, las aerolíneas pueden negar el embarque cuando detectan que el pasaporte no cumple con los requisitos exigidos para el viaje internacional, incluso antes de que el pasajero llegue al control migratorio.

Los ciudadanos colombianos por su parte deben identificarse como nacionales al ingresar o salir del país y contar con documentación válida para realizar viajes internacionales.

Qué exige Miami para entrar o salir del país

En Estados Unidos, Migración Estados Unidos establece que los viajeros internacionales cuenten con un pasaporte válido y vigente o con la documentación de viaje correspondiente según su nacionalidad y condición migratoria.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos estadounidenses deben identificarse con un pasaporte válido al ingresar o salir del país por vía aérea internacional.

Si el pasaporte está vencido, las aerolíneas pueden negar el embarque y las autoridades migratorias podrían impedir el viaje hasta que el documento sea renovado o se presente la documentación válida exigida para el traslado internacional.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. Representación creada con IA

Estados Unidos mantiene una excepción para algunos ciudadanos venezolanos, ya que en determinados casos se acepta el uso de pasaportes venezolanos vencidos bajo condiciones especiales establecidas por las autoridades migratorias.

Madrid también exige documentación vigente para viajar

Perú exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Además, aunque algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos utilizando el DNI gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: