Los creadores de contenido, youtubers y emprendedores digitales mexicanos se han convertido en uno de los nuevos perfiles que están impulsando la compra de propiedades en Miami, Florida, Estados Unidos, atraídos por la posibilidad de proteger patrimonio, generar ingresos por renta y beneficiarse de la plusvalía del mercado inmobiliario, afirmó Gustavo Gálvez, CEO de PFS Realty Group.

En entrevista con El Cronista, el directivo señaló que este segmento de inversionistas, integrado principalmente por personas de entre 25 y 35 años, ha ganado presencia en el mercado inmobiliario del sur de Florida en los últimos años.

“Los artistas, los youtubers, todo ese grupo están comprando mucho. Ese grupo es más joven, entre los 25 y 35 años. Han tenido la fortuna de hacer una buena ganancia y tratan de proteger patrimonio comprando inversiones”, comentó.

Gálvez explicó que, si bien los empresarios y ejecutivos de alto nivel continúan siendo los principales compradores de inmuebles en Miami, los nuevos negocios digitales y la economía de creadores están generando una nueva ola de inversionistas que buscan alternativas para resguardar y hacer crecer su capital.

Miami gana atractivo entre inversionistas mexicanos

El CEO de PFS Realty Group destacó que los compradores mexicanos han incrementado su participación en el mercado inmobiliario estadounidense y actualmente figuran entre los grupos más activos en Florida.

“El mexicano se ha convertido en el cuarto comprador más importante de bienes raíces en Estados Unidos. Antes compraba mucho en California o Texas, pero hoy vemos una tendencia muy fuerte hacia Florida”, señaló.

Entre los factores que explican este interés mencionó la cercanía geográfica con México, la posibilidad de diversificar patrimonio en dólares y el crecimiento sostenido que ha registrado el mercado inmobiliario de Miami durante los últimos años.

Según Gálvez, el auge de la ciudad se aceleró después de la pandemia, cuando miles de personas comenzaron a mudarse hacia Florida atraídas por una menor carga fiscal, mejor calidad de vida y oportunidades de negocio.

“Miami se está convirtiendo en el nuevo Silicon Valley. Estamos viendo la llegada de empresarios, compañías y personas de alto patrimonio. Hoy entran alrededor de 1,500 personas diarias a vivir al estado”, afirmó.

Rendimientos cercanos a 10% anual

El especialista explicó que los inversionistas pueden combinar los ingresos por renta con la apreciación de las propiedades para obtener rendimientos atractivos.

Detalló que, históricamente, el mercado ha registrado una valorización cercana al 6% anual, mientras que las rentas pueden generar flujos de efectivo de entre 3% y 4%.

“Un inversionista puede estar ganándose alrededor de 6% de valorización más un flujo de caja del 3% o 4%, por lo que estamos hablando de rendimientos cercanos al 10% anual”, indicó.

Asimismo, destacó que los bancos estadounidenses pueden financiar hasta 70% del valor de una propiedad, lo que permite a los compradores aprovechar el crecimiento del activo con una menor inversión inicial.

Zonas emergentes atraen nuevas inversiones

Aunque áreas como Brickell, Downtown Miami, Miami Worldcenter y Edgewater mantienen una alta demanda por parte de quienes buscan propiedades para renta de corta estancia, Gálvez aseguró que también existen oportunidades en mercados emergentes.

Mencionó que ciudades como Port St. Lucie, al norte de Miami, y Homestead, al sur, ofrecen opciones más accesibles para inversionistas que buscan rendimientos de largo plazo.

“Hay oportunidades. Miami se está convirtiendo en un diamante y es un buen momento para comprar, invertir, diversificar portafolio, proteger patrimonio y dolarizar inversiones”, concluyó.