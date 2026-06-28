El Metro de Bogotá: un proyecto que transformará la movilidad y el futuro de la ciudad. (foto: delta_arquitectura en instagram).

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El Metro de Bogotá avanza en su construcción y, mientras continúan las obras, la Administración distrital anunció un reconocimiento especial para miles de ciudadanos que decidieron realizar un aporte voluntario al momento de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Se trata de una tarjeta conmemorativa vinculada al primer recorrido del sistema férreo, que será entregada como agradecimiento a quienes participaron de este programa impulsado por la Secretaría Distrital de Hacienda.

¿Quiénes podrán obtener la tarjeta especial del Metro de Bogotá?

La tarjeta será entregada a los contribuyentes que realizaron el aporte voluntario al pagar alguno de los impuestos habilitados por el Distrito.

Según cifras oficiales, 21.950 personas hicieron esta contribución durante lo corrido de 2026, una cifra que ya se acerca al total registrado en todo 2025.

La Secretaría Distrital de Hacienda explicó que este reconocimiento busca destacar el compromiso de los ciudadanos que decidieron aportar recursos adicionales para financiar proyectos y obras de interés para Bogotá.

Del total de aportantes:

10.188 realizaron el aporte mediante el impuesto predial.

11.615 lo hicieron al pagar el impuesto sobre vehículos.

147 efectuaron la contribución a través del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

¿Qué es el aporte voluntario?

El aporte voluntario es un mecanismo que permite a los contribuyentes entregar recursos adicionales al Distrito cuando pagan determinados impuestos.

En el caso del impuesto predial y del impuesto sobre vehículos, el aporte corresponde al 10% adicional sobre el valor liquidado.

Para quienes declaran el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), existen diferentes porcentajes disponibles, que pueden ser del 3%, 5% o 10%, según la decisión del contribuyente.

La Administración distrital entregará este reconocimiento a quienes realizaron un aporte voluntario al pagar sus impuestos.(Fuente: Delta Arquitectura)

La Secretaría de Hacienda recordó que esta contribución no es obligatoria y que cada ciudadano decide libremente si desea realizarla.

Este mecanismo existe en Bogotá desde 2002, cuando fue implementado durante la administración del entonces alcalde Antanas Mockus con el propósito de financiar proyectos de beneficio colectivo.

¿Para qué servirá la tarjeta del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Administración distrital, la tarjeta tiene un carácter conmemorativo y reconocerá a quienes participaron en el programa de aporte voluntario.

Además, permitirá que sus portadores hagan parte del primer recorrido del Metro de Bogotá, una experiencia simbólica relacionada con la puesta en funcionamiento de la primera línea del sistema de transporte.

La iniciativa busca dejar un registro del compromiso de los ciudadanos que apoyaron, mediante aportes adicionales, el desarrollo de proyectos para la ciudad.

Todavía puede acceder a este beneficio

Las autoridades informaron que quienes aún no realizaron el aporte voluntario todavía pueden hacerlo durante los próximos vencimientos tributarios.

Las fechas establecidas son:

Impuesto Predial: pago sin descuento hasta el 11 de julio de 2026.

Impuesto sobre Vehículos: pago sin descuento hasta el 25 de julio de 2026.

Impuesto de Industria y Comercio (ICA): vencimiento el 15 de agosto de 2026.

Para participar, únicamente es necesario seleccionar la opción correspondiente al aporte voluntario al momento de efectuar el pago del impuesto y realizar la contribución adicional prevista para cada tributo.