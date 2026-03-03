El Sports Performance Hub (SPH), liderado por los ex deportistas argentinos Manu Ginóbili, Pico Mónaco y Mariano Zabaleta, puso en marcha la construcción de un campus deportivo y educativo de 37 hectáreas en el sur de Miami-Dade. La iniciativa apunta a posicionar a South Dade como un polo global de excelencia atlética, innovación académica y desarrollo comunitario. Tal como había adelantado este medio en octubre de 2025, el proyecto demandará una inversión privada por un total de u$s 280 millones. Incluirá academias, residencias, un centro de salud y espacios de entrenamiento orientados al alto rendimiento. El acto de inicio de obra se realizó en el predio del antiguo Homestead Sports Complex y reunió a autoridades locales, empresarios y referentes del deporte internacional. Para sus impulsores, se trata de una apuesta estratégica de largo plazo con impacto tanto económico como social para la región. El grupo inversor está integrado por atletas y empresarios internacionales. Además de Ginóbili, Mónaco y Zabaleta, participan Juan Sebastián Verón, Darío Sala, el medallista olímpico Pepe Sánchez, los cofundadores Gastón Remy y Emiliano Fernández Balagué, Riccardo Silva -accionista mayoritario de Miami FC-, Nick Sakiewicz y el exjugador de la NFL Martín Gramática. El campus incluirá academias de élite en fútbol, tenis, básquet, béisbol y fútbol americano; un colegio internacional con residencia para unos 600 estudiantes; un estadio con capacidad para 10.000 personas que será sede de Miami FC y de eventos deportivos y culturales; un hotel cinco estrellas temático; un centro de medicina deportiva con servicios de cirugía y rehabilitación; y espacios recreativos abiertos a la comunidad. “Este proyecto es mucho más que infraestructura; se trata de generar oportunidades reales”, señaló Sakiewicz, CEO de SPH, al destacar que la inversión busca crear un entorno donde los jóvenes puedan desarrollarse de manera integral y donde la comunidad crezca junto con la iniciativa. La inversión total no incluye unos u$s 60 millones correspondientes al valor del terreno, ya que fueron otorgados bajo una concesión por 80 años por el municipio de Homestead. El desarrollo se ejecutará en dos etapas: entre 2025 y 2026 se construirán las academias y la infraestructura principal de entrenamiento; y entre 2026 y 2027 se avanzará con el hotel, las residencias y el estadio propio de Miami FC. Además, durante el evento se anunció una alianza estratégica con la aerolínea colombiana Avianca, que será sponsor principal del club.