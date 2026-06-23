Cuánto cuesta un viaje relámpago para ver a la Selección este sábado: ofertas, promos y oportunidades en aéreos, hoteles y paquetes

La ilusión mundialista volvió a disparar la demanda turística. Tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas comenzaron a buscar opciones para viajar a Estados Unidos a último momento y acompañar a la Scaloneta cuando juegue frente a Jordania este sábado, un tramo decisivo del campeonato.

A tono con esa pasión, desde aerolíneas hasta agencias de viajes y programas de millas ya lanzaron promociones especiales para captar esa demanda relámpago.

Uno de los movimientos más fuertes llegó de la mano de Aerolíneas Argentinas, que lanzó una tarifa promocional de u$s 500 para el tramo de ida en los vuelos especiales a Dallas programados para el 25 y 26 de junio. La compañía ya operó tres vuelos mundialistas -dos a Kansas y uno a Dallas- y sumó estas frecuencias para facilitar el traslado de los fanáticos argentinos hacia las sedes del torneo clave para la albiceleste.

Cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección: paquetes exprés desde $ 2 millones

La fiebre futbolera también se refleja en las búsquedas online. Según datos de Despegar, luego de que Argentina asegurara el primer puesto de su grupo, las búsquedas para viajar a Miami crecieron un 300% de cara al partido de 16avos de final previsto para el 3 de julio.

“A medida que la Selección sigue avanzando, crece la expectativa y también la predisposición de los hinchas a viajar, incluso con poca anticipación. Ya lo vimos en competencias anteriores: cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda”, explicó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Luego de que Argentina asegurara el primer puesto de su grupo, las búsquedas para viajar a Miami crecieron un 300% de cara al partido de 16avos de final Fuente: XinHua Cheng Min

Entre las opciones relevadas por Despegar aparecen paquetes para Miami de siete noches, entre el 2 y el 7 de julio, desde $ 2.381.445 por persona. La propuesta incluye vuelos con una escala y alojamiento de tres estrellas . Otra alternativa llega a los $ 2.431.665 por persona e incorpora hospedaje cuatro estrellas, también con vuelos y equipaje incluidos.

Para quienes prefieren armar el viaje por cuenta propia, las tarifas aéreas muestran una amplia dispersión. Mientras Aerolíneas ofrece la promoción especial hacia Dallas desde u$s 500 para la ida, los vuelos regulares desde Buenos Aires a Miami operados por American Airlines se consiguen desde unos u$s 2000 ida y vuelta, según tarifas publicadas por la compañía.

Otra opción es volar directamente a Dallas. American Airlines publica tarifas desde aproximadamente u$s 1200 ida y vuelta para viajar entre fines de junio y principios de julio, coincidiendo con la etapa eliminatoria del Mundial.

Miami, el gran imán para los hinchas argentinos

Los datos de Smiles Argentina, el programa de fidelidad de la aerolínea GOL, muestran con claridad hacia dónde apuntan los hinchas. Florida concentra el 73,5% de los canjes realizados hacia Estados Unidos durante el Mundial, mientras que Miami representa, por sí sola, uno de cada dos pasajes emitidos mediante millas.

Miami, Los Ángeles, Dallas, Nueva Jersey y Kansas concentran más del 82% de las reservas realizadas en los últimos días.

Otro dato revelador es que el 73% de las reservas corresponden únicamente a vuelos de ida, lo que deja entrever que muchos fanáticos prefieren esperar la evolución deportiva de la Selección antes de definir la fecha de regreso.

Cuánto cuesta un viaje relámpago para ver a la Selección este sábado: ofertas, promos y oportunidades en aéreos, hoteles y paquetes EFE

Para quienes cuentan con millas, Smiles también lanzó promociones específicas para el Mundial. Un vuelo ida y vuelta entre Buenos Aires y Miami con American Airlines puede emitirse desde 223.800 millas más tasas e impuestos.

En tanto, la alternativa hacia Los Ángeles requiere desde 361.900 millas más impuestos, pensando en un eventual cambio de sede si el recorrido deportivo así lo demandara.