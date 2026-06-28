Adorni desterrado

Para el debut de Adrián Ravier en la vocería decidieron desempolvar el Salón Héroes de Malvinas, formalmente clausurado en la planta baja de la Casa Rosada. Enviaron dos días antes a un grupo de limpieza, colocaron plataformas con un nítido crujido por el degaste y reciclaron parte de la sala de conferencias, ubicada en primer piso.

El nuevo vocero utilizará este martes el tradicional espacio para el contacto con los periodistas, pero ese galerón está siendo refaccionado. Desarticulan todo el armado que había dispuesto el equipo de Manuel Adorni para sus emblemáticas conferencias. “Vuela todo, arman todo como ellos quieren, casi como que hacen una limpieza energética”, ilustraba una fuente que circula por fuera del éter.

NA

Quieren desterrar el banner azul oscuro que usaba el expanelista y marginarán a los dos televisores que utilizaba para anuncios o para criticar a opositores. Volverán a reflejarse en la sala de conferencias de la Casa Blanca, que emplea un azul marino o “difuminado”, consignan especialistas de la materia. “Cuando lo veas no vas a poder creer lo berreta que es”, enfatizó con maldad uno de los pocos laderos que le quedaban a Adorni. Mientras tanto, es un aspecto conflictivo puertas adentro el debate sobre cuál será el logo que se mostrará en el fondo del escenario. Actualmente el sello de la vocería muestra un atril amarillo con el escudo nacional. Hasta en eso quieren borrar el rastro del exvocero.

Karina acongojada y las 200 hojas que le esperan a Manuel

Adorni asumió hasta último momento que seguía en el cargo. Previo a las declaraciones de Milei, que abrió la puerta para su salida, le decía a los suyos que no le iban a torcer el brazo. “ Yo sigo trabajando y con reuniones, nadie me va a correr de ningún lado. El presidente me apoya”, llegó a manifestar hasta el jueves, en una especie de disociación con su entorno. Sin embargo, el cambio de postura del mandatario y un mensaje de “El Jefe” finiquitaron el blindaje para el saliente funcionario.

La secretaria general recibió dos llamados. El primero fue de Patricia Bullrich, quien le informó que el jefe de Gabinete “iba camino a ser ejecutado” por el avance de las interpelaciones en ambas cámaras del Congreso. “ Ya no hay más nada que se puede hacer, Karina. Lo tiene que entender el presidente” , le comunicó la senadora, según pudo reconstruir El Cronista. La otra comunicación provino de uno de sus principales colaboradores en los tribunales, que le notificó un avance judicial concreto contra Adorni.

El fiscal Gerardo Pollicita presentará el requerimiento de justificación patrimonial, con 200 hojas de pruebas que constatan inconsistencias irreconciliables entre los gastos e ingresos del excolumnista, quien deberá responder a cada incongruencia, en una indagatoria. Todo conduce al procesamiento, aclaran en Py.

Pedro Lazaro- Fernandez_________

La hermana del presidente le propuso el cargo a Santilli, casi entre lágrimas. Una especie de rendición, tras tantos meses de ciego respaldo al portavoz. En simultáneo, Adorni se retiró de la Casa Rosada, no sin antes despedirse de parte de su equipo y de retirar algunos elementos personales. Se desconoce si saludó a todos los subalternos que les requirió su tarjeta de crédito para sus consumos pendientes , como el caso de voluntariosa Gisela Kocsis, la camaleónica y ascendida empleada de Balcarce 50 y especialista en hacerle mandados a los funcionarios de turno.

Adorni se salvó de una foto. La exministra de Seguridad apostaba por un triunfo austero de la Selección contra Jordania para repetir su imagen con la casaca albiceleste. Tenía todo listo. Quería un 1-0: el dedo que todos imaginan. Era su despedida para Manuel.

Desconcertados con Kicillof y principio de revelación

El gobernador pudo escapar de la irrespirable interna peronista y fue halagado en un evento organizado por la CAME. El exministro de Economía llegó escoltado por un numeroso grupo de asistentes y celebrado por distintas pymes presentes. Se trató de una convención que fueron invitados el ministro Diego Santilli y el secretario Daniel Scioli, ambos ausentes sin aviso.

El mandatario provincial no perdió la oportunidad para machacar contra el modelo libertario. Pese a un marco favorable, hubo empresarios que en la primera fila se agarraban la cabeza con la vehemencia de sus conceptos, en una señal de hostilidad. Uno de ellos fue Mario Grinman, titular de la Cámara de Comercio, cercano a la Casa Rosada.

Pero finalmente hubo libertarios en esa cumbre. Asistió Javier Lanari, la histórica mano derecha de Manuel Adorni y recientemente desplazado como secretario de Medios. A priori, concurrió como periodista. Ingresó casi al mismo instante de Kicillof. Un timing particular.

Cruje la CGT

Se intensifica una grieta en la central obrera. En la reciente reunión del Consejo Directivo hubo un álgido debate sobre cuál debe ser la velocidad y la intensidad del conflicto con la Casa Rosada, en especial por la intención del Ejecutivo de rediscutir centenares de convenios colectivos.

Los gastronómicos y los ferroviarios impulsaron un paro de 36 horas, mientras que la cúpula sindical avanzó en un esquema de medidas de fuerzas rotativas y sectoriales, demorando la definición de una huelga general.