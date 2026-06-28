Tras la renuncia, la Casa Rosada borra todo rastro de Adorni y se prepara el frente judicial
El debut de Adrián Ravier como vocero marcará también el fin de la estética que impuso Manuel Adorni en la Casa Rosada: desarman la sala de conferencias, cambian la imagen institucional y buscan eliminar cualquier vestigio de su gestión.
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