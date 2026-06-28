A menos de dos semanas del próximo vencimiento de deuda, el Gobierno cuenta con la tranquilidad de que ya tiene los fondos asegurados para cumplir con los bonistas.

Las garantías de organismos de crédito le dieron el instrumento para ir a buscar el préstamo al exterior por hasta u$s 5000 millones. Sin embargo, en la administración de Javier Milei hacen cuentas y aseguran que cubrirán el vencimiento con fondos propios.

El Tesoro cuenta en sus depósitos con u$s 3500 millones y más de $ 10 billones, suficientes para cubrir el vencimiento del próximo 9 de julio, que alcanza a u$s 4300 millones. Y desde el mercado esperan que la cartera liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, continúe con las compras de dólares.

Mientras tanto, el foco está puesto en que el préstamo que se conseguirá con las garantías del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegue en los próximos días.

Fue el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien aseguró que los fondos que se obtengan de esta operatoria se usarán para cubrir los vencimientos del año próximo.

“Va a ser usada para cancelar vencimientos de deuda del 2027, estamos prefinanciando vencimientos de deuda de 2027 porque ya este año está todo cubierto”, dijo Furiase en el streaming Carajo.

Además, sostuvo que la tasa del 6% que había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, es inferior a la que podría conseguirse a través de colocaciones de deuda tradicionales en el mercado, a pesar de la baja registrada en el riesgo país.

Las garantías de los organismos de crédito le permitirán al Gobierno conseguir hasta u$s 5000 millones de entidades internacionales. Esto no es el equivalente a salir al mercado a colocar títulos, sino que se tratará de préstamos de fondos institucionales. Desde el equipo económico aseguraron que no necesariamente tomarán los u$s 5000 millones habilitados, sino que esperan conseguir al menos u$s 4000 millones para saldar vencimientos.

Asimismo, se aguardan definiciones de un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe - CAF sobre otra asistencia para la Argentina. Pero esa definición llegará recién hacia fines de julio (se estima el 22), después del próximo pago.

Desde el Ministerio de Economía descartaron que el equipo encabezado por Caputo tenga previsto realizar, en los próximos días, el traidicional “roadshow” previo a las colocaciones de deuda. Sin embargo, se espera que el ministro acompañe al presidente Milei en su viaje a Estados Unidos para la celebración del 4 de julio, día de la independencia de ese país.

Si bien el Banco Mundial estaría involucrado en la negociación para conseguir los fondos, dado su rol de garante, el organismo no sería el encargado de conseguir los acreedores dispuestos a financiar al país.

Con la previsión de los fondos, el Gobierno aseguró que tiene cubiertos los vencimientos hasta el fin del mandato, lo que despeja también los pagos de 2027, que suman cerca de u$s 9000 millones.

Las compras del Tesoro deben enfrentar también otros vencimientos, como los pagos de intereses al FMI, que últimamente se hicieron a través de compras de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos.

En 2027, los vencimientos ascienden a u$s 23.400 millones, estimó EcoGo, de los cuales u$s 15.000 millones son en capital, lo que abre la posibilidad de refinanciamiento, pero u$s 8300 millones son en pago de intereses, que obliga a saldarlos de inmediato.

Por ello, desde el mercado especulan con una salida al mercado internacional de deuda en el segundo semestre del año. Aunque fue Furiase quien dijo que “hoy existen estrategias de financiamiento más bajas que el 8%” de una colocación.

“Desde un punto de sostenibilidad, buscamos mantener la relación deuda producto estable en el tiempo”, sumó.