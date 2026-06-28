Pedro Sánchez ya tiene una fecha límite para convocar elecciones: qué dice la ley y qué puede ocurrir si no adelanta los comicios

A Pedro Sánchez le queda exactamente un año para decidir cuándo convocará las próximas elecciones generales si mantiene su intención de agotar la legislatura.

El presidente del Gobierno ha reiterado durante las últimas semanas que los comicios serán en 2027, aunque recientemente dejó abierta la posibilidad de un adelanto condicionado a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La legislación española fija un calendario muy concreto para la convocatoria electoral si no existe una disolución anticipada de las Cortes, lo que sitúa una serie de fechas clave que marcarán el futuro político durante los próximos meses.

Pedro Sánchez ya tiene una fecha límite para convocar elecciones: qué dice la ley y qué puede ocurrir si no adelanta los comicios. Fuente: EFE Daniel González

Cuándo tendría que convocar Pedro Sánchez las elecciones generales si agota la legislatura

Si el presidente decidiera llevar la legislatura hasta su límite legal, tendría que firmar el decreto de convocatoria el 28 de junio de 2027.

Según recoge la información facilitada por EFE, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que, “si no hay disolución anticipada de las Cortes, el presidente del Gobierno está obligado a expedir el decreto de la nueva convocatoria 25 días antes de su expiración“.

La actual legislatura comenzó tras las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023, por lo que el mandato parlamentario finalizaría como máximo el 23 de julio de 2027.

Descontando esos 25 días previstos por la legislación electoral, el decreto debería aprobarse el 28 de junio y publicarse al día siguiente en el BOE.

La propia normativa también determina que las elecciones deben celebrarse 54 días después de la publicación del decreto, por lo que, en este supuesto, los ciudadanos votarían el 22 de agosto de 2027.

Pedro Sánchez no descarta un adelanto si fracasan los Presupuestos

Aunque Pedro Sánchez insiste en que la legislatura llegará hasta 2027, durante su estancia en Bruselas dejó abierta una posibilidad.

Al ser preguntado sobre qué ocurriría si no logra aprobar los Presupuestos del próximo año, respondió literalmente:

“Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, efectivamente, cuando se produzcan esas hipótesis”.

Ese escenario alimenta la posibilidad de que las elecciones generales puedan celebrarse antes del verano de 2027.

La información de EFE recuerda que el propio presidente ha reiterado tanto en el Congreso como ante el Comité Federal del PSOE que “aún queda un año de legislatura”, aunque no cerró completamente la puerta a modificar el calendario político si las circunstancias parlamentarias cambian.

El Gobierno descarta un “superdomingo” y rechaza las especulaciones sobre septiembre u octubre

Uno de los aspectos que el Ejecutivo sí ha dejado claro es que las elecciones generales no coincidirán con las municipales y autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027.

EFE señala que “no habrá un ‘superdomingo’ electoral”, descartando esa posibilidad.

Además, fuentes del Gobierno consideran que son “meras elucubraciones” las interpretaciones que sitúan el final de la legislatura en septiembre u octubre.

Esas hipótesis parten de considerar que la legislatura comienza con la constitución de las Cortes o incluso con la investidura del presidente, una interpretación que, según la información facilitada, va “en contra de la práctica habitual de toda la etapa democrática”.

El único precedente de una legislatura llevada prácticamente hasta su límite fue el de Mariano Rajoy, quien convocó las elecciones generales de 2015 para el 20 de diciembre, tras los comicios celebrados el 20 de noviembre de 2011.

Pedro Sánchez ya tiene una fecha límite para convocar elecciones: qué dice la ley y qué puede ocurrir si no adelanta los comicios. Fuente: EFE Javier Lizón

La presión política aumenta mientras PSOE y oposición mantienen posiciones enfrentadas

El debate sobre un posible adelanto electoral continúa alimentando el enfrentamiento político.

Desde Comuns, Gerardo Pisarello rechazó la propuesta de Junts de sustituir a Pedro Sánchez porque, según afirmó, podría “derechizar el PSOE”. Además, reclamó al presidente que “no se limite a resistir y a denunciar los golpes judiciales” y que actúe con “valentía, determinación y con sentido de la urgencia”.

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusó al jefe del Ejecutivo de haber iniciado un proceso de “puro autoritarismo y descomposición para la vida política en España”, al tiempo que cuestionó la actuación del Gobierno respecto a los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene públicamente su intención de completar la legislatura, negociar los Presupuestos y continuar impulsando nuevas iniciativas durante los próximos meses, pese a la presión parlamentaria y judicial que rodea al Gobierno.