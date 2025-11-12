Reforma tributaria Exclusivo Members Cuál es el impuesto que el Gobierno quiere eliminar “sí o sí”, pero no sabe cómo compensar Economía quiere sacar uno de los 12 tributos que más recaudan. Dicen que “es distorsivo, pero fácil para cobrar”. Qué sugieren los tributaristas y cómo podría afectar las operaciones en bancos.