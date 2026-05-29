Argentina bajo el efecto “squeeze”: qué es y por qué podría explicar el éxito del Gobierno en la macro y dudas en la micro
El ajuste de subsidios en Argentina comprime el ingreso disponible de los hogares al encarecer servicios básicos muy por encima de los salarios. Qué es este fenómeno, por qué ocurre y qué consecuencias tiene para el consumo y el poder adquisitivo de las personas.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 29 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.