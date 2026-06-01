En esta noticia Transferencias automáticas totales con signo negativo en 2026

Luego de cuatro meses consecutivos de caída real de la coparticipación, las provincias recibieron un alivio en mayo. Según datos procesados por consultoras económicas, las transferencias automáticas registraron un incremento impulsado por la recaudación del impuesto a las Ganancias.

En primer término, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que el Gobierno envió al conjunto de las provincias y CABA un total de $ 8,04 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Al aplicar el ajuste según la inflación del período, esto se traduce en una suba real del 8,6%.

En esa misma línea, la consultora Politikon Chaco calculó un incremento real del 8,3% en comparación con mayo de 2025 ($ 8,04 billones). Frente a abril, los envíos automáticos exhibieron un alza real del 40,8%. “Así, estas transferencias lograron romper con cuatro meses seguidos a la baja y anotan su primera suba en el año ”, consignaron.

Por su parte, la coparticipación neta —que excluye los fondos derivados de leyes complementarias y compensaciones— habría subido 9,2% real, según datos procesados de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

“La suba de la coparticipación neta en mayo se debería a la suba real interanual del 26,1% de la recaudación del impuesto a las Ganancias, mientras que el IVA mostró una variación negativa del 9,3%”, remarcó la organización dirigida por el economista Nadin Argañaraz.

Este lunes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dará a conocer el resultado de la recaudación impositiva de mayo. El informe oficial permitirá precisar la incidencia del comercio exterior o el mercado interno en la retracción del IVA .

Un dato no menor es que en mayo (-9,3%) se profundizó la baja real del IVA, lo que implica un cambio relevante respecto a los dos meses previos: -4,3% en marzo y -3,3% en abril.

Más allá de este comportamiento, el conjunto de ambos impuestos habría registrado una suba real interanual del 10,2%. “Resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 96% de la masa coparticipable neta”, subrayó el IARAF.

En tanto, la caída de la recaudación de los impuestos internos coparticipables habría sido del 19,1% real interanual.

De esta forma, luego de cuatro meses consecutivos de caída real interanual, la coparticipación anotaría su primera suba en el año. Aun así, desde Politikon Chaco advirtieron que, en el acumulado de enero-mayo, acumulan una baja del 3,5% real interanual.

Transferencias automáticas totales con signo negativo en 2026

Pese a que los envíos totales habrían registrado una suba real interanual en mayo —lo que permitiría interrumpir la racha bajista acumulada en el primer cuatrimestre—, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $ 29,7 billones en el acumulado a mayo.

Considerando que en el mismo período de 2025 registraron una suma de $ 23,09 billones, el IARAF sostuvo que esto implica una variación nominal del 29,7%, lo que se traduce en una baja real del 2,4% al descontar la inflación del período.

“A precios de mayo, la baja real del consolidado de las transferencias totales en los primeros cinco meses del año sería de $ 759.084 millones”, explicaron.