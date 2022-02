La invasión rusa a Ucrania: el deporte en tiempos de guerra

La temible invasión de las tropas rusas a Ucrania ha sacudido al mundo. A poco de difundirse videos impactantes de los recientes bombardeos en la ciudad de Kiev, el deporte mundial ha tomado partido, apoyando al mensaje viral de "STOP PUTIN, NO A LA GUERRA".

Este sábado, el abrazo entre llantos de los futbolistas ucranianos Oleksandr Zinchenko y Vitali Mykolenko, durante la entrada en calor previa al partido Everton vs. Manchester City (Premier League) fue un retrato por demás conmovedor.

Ambos equipos rindieron su homenaje vistiendo camperas y banderas alusivas (amarillas y azules) antes del inicio del juego. Al mismo tiempo, desde el tablero electrónico del estadio Goodison Park (Liverpool) se mostraba una imagen de la bandera ucraniana con la leyenda "STOP PUTIN.STOP WAR". Más abajo, como marco se lee la frase del escudo del Everton Football Club: "Nil satis nisi optium" que significa "nada más que lo mejor es suficiente".

Por la guerra, la FIFA anunció severas medidas contra Rusia, que incluso podría quedar afuera del Mundial

Champions: la UEFA le sacó a Rusia la final que iba a jugarse en San Petersburgo

"Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No puedo quedarme atrás y esforzarme por expresar mi punto de vista. El país donde nací y crecí. Un país cuyos colores defiendo en el ámbito deportivo internacional. Un país que tratamos de glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie podrá apropiárselo jamás. ¡No nos rendiremos! Gloria a Ucrania" escribió Zinchenko vía Twitter, demostrando el calibre de su ira contra el presidente ruso, Vladimir Putin, al desearle "la más dolorosa de las muertes".

ACCIONES Y MENSAJES DESDE EL ENTORNO DEPORTIVO

Según el resumen de noticias de Iusport.com, las organizaciones del deporte se han manifestado con abiertas críticas a la ofensiva militar de Rusia en el territorio de Ucrania.

-El Comité Olímpico Internacional (COI) invita "a todas" las federaciones deportivas internacionales "a trasladar o cancelar" las competiciones previstas en territorio de Rusia y Bielorrusia. Se crea un grupo de trabajo para monitorear el conflicto, instándose a "que no se exhiba ninguna bandera nacional rusa o bielorrusa ni se interprete ningún himno".

-La Confederación Europea de Fútbol (UEFA) decide trasladar la final de la Liga de Campeones , (28 de mayo), de San Petersburgo al Stade de France, en Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió en rueda de prensa: "Es una pena, desde luego, que se haya tomado esa decisión". Y precisó que San Petersburgo, la segunda ciudad del país, se hallaba en "condiciones agradables y confortables para la celebración de esta fiesta del fútbol". Interrogado sobre si el Kremlin considera la decisión de la UEFA como una politización del deporte, Peskov sólo atinó a decir: "No, yo no diría eso".

-Los 18 equipos de baloncesto de la Copa de Europa (Euroliga) resuelven reubicar en otro lugar todos los partidos inicialmente programados en Rusia.

Guerra Rusia-Ucrania: la final de la Champions se juega en París en mayo por decisión de la UEFA, para castigar a Putin por la invasión

Guerra Rusia - Ucrania, EN VIVO: Empiezan las negociaciones para terminar la guerra, qué condiciones pone Putin y qué exige Zelenski

-La Fórmula Uno anuncia la cancelación del Gran Premio de Rusia, (25 de septiembre en Sochi), al considerar "imposible organizar" esta carrera "en las circunstancias actuales" . Un día antes, varios pilotos pidieron públicamente la cancelación de la carrera, entre ellos, los campeones del mundo Max Verstappen (2021) y Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013). En tanto, el equipo estadounidense de Fórmula 1 Haas anuncia que no lucirá los colores de su patrocinador principal, Uralkali, un grupo ruso especializado en potasa .

-"La FIFA condena el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y cualquier tipo de violencia para resolver conflictos. La violencia nunca es una solución y la FIFA hace un llamamiento a todas las partes para que restablezcan la paz mediante un diálogo constructivo. Asimismo, la FIFA sigue expresando su solidaridad con las personas afectadas por este conflicto", dice el comunicado de la entidad rectora del fútbol mundial. En las últimas horas, fuentes cercanas al presidente Gianni Infantino revelaron un ultimátum: "Si no paran la guerra, se quedarán sin Copa del Mundo".

-El sindicato internacional de futbolistas (Fifpro), a través de su presidente, el español David Aganzo, considera que "Rusia ha atacado brutalmente a un país soberano; para proteger a nuestra comunidad global construida sobre la democracia y los derechos humanos , esta agresión debe ser disuadida y rendir cuentas". Fifpro se manifiesta a favor de "las sanciones impuestas a las personas y empresas que permiten el régimen de Putin y su ataque al Estado de Derecho. El fútbol debe seguir ahora el ejemplo de los gobiernos democráticos para revisar y cortar cualquier vínculo que socave los principios básicos de nuestra industria", se expresa en un comunicado.

-Las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa piden en una carta conjunta a la FIFA no jugar en territorio de Rusia los partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 (24 y 29 de marzo).

-El noruego Magnus Carlsen , campeón mundial de ajedrez, horas antes de enfrentar al ruso Ian Nepomniachtchi en la final del Airthings Masters (Meltwater Champions Tour 2022) declara: "Estamos desolados por la invasión rusa de Ucrania. Como organización mundial que sirve a millones de aficionados al ajedrez, con colaboradores de Rusia y de Ucrania, estamos preocupados por nuestra gente así como por toda la comunidad ajedrecística, y condenamos rotundamente estos ataques". Esa declaración le valió el elogio de otro campeón mundial, el ruso Garry Kaspárov, opositor confeso de Putin: "Conforta ver un rayo de esperanza procedente de mi viejo rincón del mundo. Mi aprecio por Magnus Carlsen por ser un campeón en algo más que en ajedrez. Fuera de las 64 casillas hay vida, muerte y honor".

-El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet , declara al diario "Le Parisen": "El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia (del Mundial de Qatar 2022).

-El ruso Roman Abramovich , considerado muy cercano al Kremlin, informa que continuará como dueño del Chelsea, pero que no participará de aquí en más en ninguna de las decisiones. La administración del club de Stamford Bridge queda en manos de los fideicomisarios de la fundación benéfica del club.

LA ODISEA DE LOS FUTBOLISTAS ARGENTINOS

Cuatro futbolistas argentinos se vieron forzados a escapar del conflicto bélico tras los bombardeos en la madrugada del jueves en Kiev, capital ucraniana.

Claudio Spinelli (Oleksandria), Fabricio Alvarenga (Rukh Lviv), Francisco Di Franco (SK Dnipro-1) y Gerónimo Poblete (Metalist Kharkiv) juegan en la Liga Premier de Ucrania, entidad que suspendió las competencias por tiempo indeterminado.

De comediante a presidente: la increíble historia del hombre al que le toca enfrentar a Putin

Rusia vs Ucrania: cuál es el objetivo de Putin con la invasión y cómo es el ataque masivo que planeó

"Me desperté a la madrugada por una bomba", le dijo Di Franco, ex-Boca Juniors, yerno del ídolo Marcelo "Chelo" Delgado, al canal TyC Sports. Y agregó: "Fueron dos seguidas. A los cinco minutos nos llamó el staff del equipo para ir directamente a la base del club. Ahí hubo más explosiones, nos resguardamos en un búnker del club. Ahora estamos esperando en un hotel a ver si la Embajada o Cancillería argentina se comunica con nosotros".

"Están atacando, agarrá tus cosas y andate" le dijo Claudio (padre) al delantero Claudio Paul Spinelli (25) (exArgentinos y Gimnasia). Tras esa voz de alerta en horas de la madrugada vía WhatsApp, el joven inició un periplo de unos 1000 km. por caminos gélidos rumbo a la frontera con Polonia. Fueron casi dos días de mucha zozobra hasta lograr el arriesgado cruce al país vecino, con ayuda diplomática y de una mujer polaca que le dio alojamiento y comida, antes de volver a partir con destino a París para reunirse con su esposa.

LA GUERRA "HÍBRIDA" Y LA PAZ

En este siglo XXI no suenan tambores ni clarines de guerra ni arengas para el ataque. Desde hace más de una década, se estudia la llamada "guerra híbrida" según el concepto atribuido al oficial del Cuerpo de Marines de EE.UU. Frank Hoffman. Esta nueva forma de "hacer la guerra" es un grado evolutivo de la tipología de los modelos de siglos pasados.

Se trata de acciones mezcladas entre los modos convencionales (métodos militares) y las tácticas y formaciones irregulares (métodos no militares), actos terroristas, violencia y coerción indiscriminadas, desorden criminal.

Hoffman sostiene que "el desenfoque de los modos de guerra, el desenfoque de quién lucha y qué tecnologías se llevan a cabo, produce una amplia gama de variedad y complejidad llamada guerra híbrida".

Erin M. Simpson, (Universidad de Harvard), especialista en desarrollo de estrategias e investigación de la defensa contra la guerra cibernética señala: "Desafortunadamente, en el marco analítico en uso actualmente hace difícil discernir las similitudes y diferencias significativas entre estas guerras "guerras híbridas" y las anteriores".



Dentro del mapa estratégico de las nuevas tecnologías que incluye a la inteligencia artificial, EE.UU., la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Canadá, optaron por la desconexión de ciertos bancos rusos de la red de alta seguridad (Swift), que nuclea a miles de entidades financieras a nivel mundial. A estas medidas se les suma el congelamiento de activos del Banco Central de Rusia, el derrumbe de la moneda (rublo) con inflación y la cancelación de los "pasaportes dorados" a los multimillonarios rusos.

Guerra Rusia-Ucrania: avanza el cepo financiero sobre Vladímir Putin

Guerra Rusia-Ucrania: SWIFT, gas y el desafío de Estados Unidos y Europa de frenar a Putin sin disparar contra sus economías

Sin embargo, algunos analistas de política internacional, sin detenerse en planteos teóricos, sostienen que las acciones belicistas de Putin se asemejan al discurso y planificación de las huestes hitlerianas en 1938 , en el fase previa a la Segunda Guerra Mundial.

"Quiero dar las gracias sinceras a los competidores que han llegado de todas las partes del mundo. Sus hazañas nos llenan de admiración y sus nombres perdurarán en la historia del deporte. Expreso mis esperanzas de que los Juegos de Berlín hayan contribuido a fortalecer el ideal olímpico y cooperado para estrechar los vínculos entre pueblos". Este párrafo pertenece al discurso inaugural de Adolf Hitler, en los Juegos Olímpicos de Berlín (1936). La manifestación de tales ideales se convirtió en polvo en el aire cuando Alemania invadió Polonia, el 1°de septiembre del año 1939.

Históricamente, el deporte ha sido el caldo de cultivo del egocentrismo y voracidad de reyes, presidentes, déspotas y dictadores , quienes atrapados por la locura devastaron al mundo con atrocidades de toda clase y crímenes de lesa humanidad.

En la actualidad, existen poderosas herramientas de comunicación por vía de Internet , (múltiples plataformas, dispositivos móviles y redes sociales), que espontáneamente son usadas para informar lo que acontece -minuto a minuto- desde el lugar de los hechos. Esto último, puede ser utilizado a doble faz, para "construir la paz" o "hacer la guerra", dependiendo del cerebro o sistema que procesa, clasifica, direcciona o restringe los canales de información.

Aquellos deportistas de élite que mejor saben expresar sus ideas, contribuyen a divulgar situaciones dramáticas o extremas que merecen atención. En ocasiones, sus mensajes apuntan a blindar los esfuerzos en procura de objetivos solidarios o como puede verse ahora, para predicar valores como el "NO A LA GUERRA".

Ese mayor grado de visibilidad a nivel global debería servir para desalentar la propaganda a favor de modelos hegemónicos o de personajes nefastos que sólo pueden mantenerse en el poder abusando de la fuerza, el engaño y la censura.

La guerra de Rusia y Ucrania suma incertidumbre a los mercados: inflación y cadenas de suministro, en la mira

Fuerzas rusas destruyeron el avión de carga más grande del mundo en Ucrania

Esa gran nave espacial que podría simbolizar al deporte súper profesionalizado y globalizado, tiene como asignatura pendiente la expresión de sus dirigentes en términos más severos en sus relaciones con los soberanos de turno. No es momento para concesiones, disimulos ni distracciones sospechosas frente al crimen, la irracionalidad y la mentira.

Las simples manifestaciones de ocasión no son suficientes para ahuyentar a los fantasmas que alientan una nueva escalada de la guerra, más sofisticada, despiadada y sangrienta que las anteriores.

"Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada", dijo Edmund Burke (1729-1797), filósofo y político nacido en Irlanda, es considerado como el padre del liberalismo conservador británico.

Aun en tiempos de guerra, el mejor aliado del deporte (espejo de la humanidad) es el sentido común.