La reconocida vidente rusa Kazhetta Akhmetzhanova, conocida por sus predicciones acertadas en diversos acontecimientos globales, se pronunció sobre el conflicto en Ucrania en una reciente entrevista con el periódico Moskovskij Komsomolets.

Según la vidente, el conflicto “eventualmente terminará, pero empeorará antes de mejorar”, lo que ha generado gran interés y debate en torno a sus declaraciones.

Kazhetta Akhmetzhanova es una figura destacada en Rusia, famosa por sus predicciones acertadas en eventos globales. Ganó popularidad a través de su participación en el reality show Battle of Psychics , donde demostró sus habilidades sobrenaturales. Entre sus aciertos más notables se encuentran la predicción de varios tsunamis que ocurrieron en diferentes partes del mundo.

Las palabras de Akhmetzhanova llegan en un momento crítico del conflicto, con altas tensiones y un elevado número de bajas. Aunque sus declaraciones son controvertidas, reflejan el interés que generan las perspectivas no convencionales sobre temas de interés mundial y que preocupan a todos los países del mundo.

La psíquica advirtió sobre un futuro inmediato complicado: “Se acerca un período extremadamente peligroso que durará varios meses" a lo que destacó que la situación actual es extremadamente delicada: “los líderes mundiales han comenzado a llamar a nuestro presidente porque entienden que el mundo está al borde del abismo“.

Akhmetzhanova predijo que las provocaciones en el marco del conflicto podrían extenderse hasta 2027. Aunque aseguró que Rusia ha aprendido de experiencias pasadas y no caerá en trampas, advirtió sobre la posibilidad de acciones hostiles en los próximos años: " Nuestros enemigos intentarán periódicamente organizar ciertos tipos de provocaciones", señaló.

Además, expresó confianza en que los objetivos iniciales de la operación militar especial se cumplirán, aunque el proceso podría extenderse hasta la primavera de 2025, cuando el conflicto podría comenzar a resolverse.

Akhmetzhanova elogió a Putin, describiéndolo como un líder sabio capaz de tomar decisiones equilibradas. Según la vidente: “Nuestro Vladimir Vladimirovich ve a través de las personas y tomará decisiones que se anunciarán en los próximos meses”. La psíquica también afirmó que el ejército ruso es ahora “uno de los más fuertes del mundo” y defendió la decisión de Rusia de iniciar la invasión.

¿Qué está ocurriendo en la guerra de Ucrania y Rusia hoy?

Hoy, a finales de 2025, la guerra entre Rusia y Ucrania supera los mil días y atraviesa una fase marcada por ataques más profundos y una mayor presión militar sobre las principales ciudades ucranianas. De acuerdo con reportes de Reuters, Ucrania confirmó en noviembre que utilizó misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos contra objetivos militares situados dentro de territorio ruso. La confirmación fue relevante porque hasta entonces Kiev había evitado declarar públicamente este tipo de operaciones -un gesto que Washington manejaba con extrema cautela para reducir el riesgo de una escalada directa entre la OTAN y Moscú-.Rusia respondió acusando a Ucrania de atacar zonas civiles en regiones como Vorónezh -una afirmación que no pudo verificarse de manera independiente y que fue presentada por agencias occidentales como una denuncia de Moscú, no como un hecho comprobado-. En paralelo, El País y otros medios europeos registraron que las fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos contra ciudades ucranianas, incluyendo nuevos ataques contra Járkiv en marzo de 2025, lo que se sumó a la presión ya sostenida sobre infraestructuras energéticas y zonas residenciales.La guerra también mostró un aumento en la sofisticación y alcance de los drones empleados por ambos bandos, especialmente en el frente oriental y en la franja que conecta Járkiv con Donbás. Análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos señalan que 2025 estuvo marcado por un uso más sistemático de drones de reconocimiento y ataque, así como de misiles balísticos de corto y mediano alcance, lo que elevó el nivel de desestabilización en toda la línea de contacto.Crimea continuó siendo un punto crítico. Aunque los ataques ucranianos en la península no fueron tan espectaculares como la explosión del puente de Crimea en 2022, medios europeos reportaron nuevas operaciones en 2023, 2024 y parte de 2025 dirigidas contra bases aéreas y navales rusas. La Flota del mar Negro, replegada en buena medida hacia puertos más seguros como Novorosíisk, mantuvo una actividad limitada tras varios golpes sufridos a manos de Ucrania.El debate sobre las líneas rojas volvió al centro de la discusión cuando Ucrania admitió el uso de ATACMS de largo alcance. Analistas occidentales destacaron que esa decisión representó un cambio en la política de Washington -que antes había impuesto restricciones estrictas al empleo de esos misiles- y que Europa apoyó sin generar rupturas internas significativas. En Moscú, en cambio, la retórica se endureció. El Kremlin advirtió que el uso de armamento occidental contra territorio ruso sería interpretado como una intervención directa de la OTAN y amenazó con “respuestas asimétricas”. Pese a las declaraciones, no se produjeron cambios estratégicos abruptos ni una escalada nuclear, aunque Rusia sí reforzó su discurso sobre la modernización de su doctrina atómica.Mientras tanto, las embajadas occidentales en Kiev ajustaron sus protocolos de seguridad en distintos momentos de 2024 y 2025 ante la posibilidad de ataques rusos de gran escala, pero sin llegar a evacuar completamente su personal diplomático. La vida cotidiana en la capital ucraniana sigue marcada por cortes de energía, alertas aéreas frecuentes y un clima de incertidumbre sostenida.En conjunto, la posición de los medios occidentales enfatiza tres ideas centrales. Primero, que Ucrania continúa resistiendo con apoyo militar exterior pero sin recuperar una ventaja estratégica clara. Segundo, que Rusia mantiene capacidad de daño significativo sobre ciudades y nodos energéticos ucranianos. Y tercero, que la guerra permanece estancada en un equilibrio inestable donde cualquier modificación en el alcance del armamento occidental -como los ATACMS- reaviva temores de una escalada que ningún actor, al menos públicamente, dice desear.

(Con información de EFE)