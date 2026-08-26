La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) busca posicionarse como una de las grandes federaciones industriales del país, mientras en paralelo impulsa una reforma de Ingresos Brutos que no implique una caída de la recaudación provincial.

La propuesta de la central industrial es que el Gobierno bonaerense incluya cambios a los ingresos brutos en la ley fiscal tributaria que debe mandar a la legislatura antes de fin de año.

La propuesta

Los cambios en cuestión incluyen a largo plazo la eliminación total de Ingresos Brutos a la industria. El tributo, si bien su tasa promedia el 1,5%, se aplica en todo el encadenamiento productivo, lo que deriva en algunos casos en una carga total de hasta 17%.

La industria explica el 14% de la recaudación total por Ingresos Brutos de la provincia. Dado que este tributo es el 80% de la recaudación provincial, los Ingresos Brutos a la industria explican el 10% de la recaudación total.

El esquema que busca la UIPBA contempla bajas progresivas, salvo en una excepción: las pymes. Para estas pide la eliminación total, como hicieron Córdoba o Santa Fe. El costo fiscal de esta eliminación es equivalente al 1,4% de la recaudación.

Para este segmento también piden la actualización del mínimo no Imponible, fijado en una facturación anual de $ 1800 millones (equivalente a poco más de un millón de dólares). Buscan llevar ese límite a $ 3200 millones anuales de facturación.

Para las empresas medianas y grandes proponen una baja escalonada y progresiva. En el primer caso, en un plazo de tres años con bajas del 0,5% anual, en el segundo, de cinco años con bajas del 0,3% anual.

Las cargas sociales no son el problema de competitividad, agregaron, ya que se mantienen en línea con países comparables, como Brasil o México. Pero Ingresos Brutos, débitos y Créditos y tasas municipales hacen que más que se duplique la carga tributaria final.

En paralelo, suman propuestas complementarias. Por un lado, las gestiones municipales para bajar las tasas. A grandes rasgos, el reclamo pasa por aplicar las bajas ahora antes de que continúe el cierre de empresas. Según expusieron desde la central industrial, en los últimos dos años cerraron 1306 empresas industriales en la provincia de Buenos Aires. Sólo en los últimos doce meses cerraron 1011.

Por el otro, pidieron la conformación de la cuenta única tributaria que permita usar el saldo a favor, algo obstaculizado por el sistema actual.

Una de las estrategias para compensar la baja de recaudación que implicaría en el mediano plazo es a través de la reducción de la evasión. En el sector, la evasión ronda el 20%, pero es superior en otros sectores. “Lo que se recaude por bajar la evasión tiene que ir a mejorar la competitividad”, explicó Alejandro Gentile, presidente de UIPBA y secretario de relaciones institucionales de Grupo Techint. La propuesta fue presentada por Eugenia Ctibor, secretaria de UIPBA.

El otro mecanismo de compensación vendrá por la coparticipación. La baja de retenciones a las exportaciones implicará una mayor recaudación de ganancias, según estiman. Esto se traducirá en una suba del 4% de los ingresos que percibe la provincia por coparticipación, distrito al que consideran el más perjudicado por la distribución tributaria nacional.

La cámara evalúa que estas medidas no solo se traducen en un alivio al sector, sino que también ayudarán a evitar cierres de empresas y despidos. Según su análisis, en los sectores industriales en los que la carga tributaria provincial es superior a la de subnacionales comparables, como Santa Fe o Córdoba, la caída del empleo fue 3,7 puntos porcentuales superior. Cabe aclarar que el 45% de los puestos de trabajo industriales que se perdieron en el país se radican en la provincia de Buenos Aires.

La FEISP argentina

La conducción de UIPBA busca una nueva identidad y consolidarse como una gran central industrial, como la federación industrial de San Pablo (FEISP), la gigante central empresaria de Brasil.

Para ello, aspiran a modificar el estatuto de la unión industrial que es casa matriz del máximo referente de la UIA, Martín Rapallini. Incluyeron en su modernización capacitaciones para trabajadores y empresarios, con foco en el liderazgo femenino, algo que es marca de la nueva conducción con al menos tres mujeres en el directorio. Además de Ctibor, se sumaron Irini Wentinck, prosecretaria y empresaria del sector eléctrico, y Karin Rodriguez, prosecretaria y empresaria metalúrgica.

Por último, aspiran que el espacio sirva para articular con los sectores demandantes de insumo, principalmente energía y minería. Con el ecosistema UIPBA+ buscarán presentarse como la unión que “resuelva” a las grandes empresas la búsqueda de proveedores, mientras articulan con las industrias bonaerenses.