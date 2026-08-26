El presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, anunció que en la reunión del directorio del jueves se revisarán los informes internos sobre el asalto registrado en la sucursal de Pando. “Vamos a estar investigando minuciosamente cada uno de los pasos y ver las oportunidades de mejora que pueden existir en cada uno de los casos, para mejorar la seguridad”, afirmó.

García explicó que en la mayoría de las agencias del interior la seguridad se combina entre policías y guardias privados, y que el banco contará con personal especializado para analizar lo sucedido y definir eventuales ajustes a los protocolos de seguridad. “Entendemos que esto es un caso aislado, pero estamos muy cerca del Ministerio del Interior, hablando directamente con el ministro para hacer un seguimiento de esto”, remarcó.

El directivo y la gerenta general del BROU, Mariela Espino, visitaron este miércoles la sucursal de Pando, que minutos antes de las 18:00 del lunes fue asaltada por cuatro delincuentes armados. Según informó la institución, los asaltantes se llevaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros.

García señaló que, tras el asalto, se activaron protocolos de apoyo y soporte tanto para los funcionarios de la sucursal como para los empleados de la empresa de seguridad que prestaba servicio en el local. “La seguridad de las personas es lo más importante”, sostuvo.

Consultada sobre la disposición de efectivo en la sucursal, Espino explicó que la cantidad depende del flujo de operaciones y necesidades de los clientes. Aclaró que el dinero accedido por los delincuentes no estaba “a la vista”, sino en el marco de la dinámica operativa del banco. Sobre la posibilidad de restringir el acceso a la sucursal, la gerenta calificó la situación como “muy especial” y dijo que no se trata de una medida que se mantendrá de forma permanente.

Espino detalló además que el primer delincuente ingresó a la sucursal sin cubrirse el rostro, sacó un número y permaneció unos 30 segundos antes de que ingresara el resto de la banda. “Entró como un cliente normal”, afirmó, en referencia a la forma de operar del grupo.