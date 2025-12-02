Estados Unidos: la importancia de tener liderazgo político. (Fuente: Sutterstock y elaboración propia)

Podría decirse, en términos generales, que existen tres tipos de liderazgo político: 1) liderar desde atrás, que no busca protagonismo, de Barack Obama; 2) liderazgo por principios, implementado por Ronald Reagan, y 3) liderazgo a través transacciones, de Donald Trump.

Si bien existen tres enfoques distintos para el liderazgo político, este varía considerablemente según la ideología, el contexto histórico, la filosofía de gobierno y la personalidad del líder.

1. Liderar por principios (Ronald Reagan)

Ronald Reagan es citado a menudo como ejemplo de liderazgo por principios o valores, un estilo definido por la claridad ideológica, la coherencia en los mensajes, un sólido marco ideológico y objetivos concretos.

Características claves del mismo:

Clara identidad ideológica : Reagan basó su toma de decisiones en un conjunto de creencias conservadoras estables: gobierno limitado, libre mercado y una sólida defensa nacional .

Liderazgo narrativo : uso de historias, discursos y valores vívidos para movilizar a la opinión pública.

Previsibilidad de dirección : partidarios y oponentes siempre supieron cuál era su postura.

Aplicación del sentido común a las decisiones .

Orientación de alto nivel sobre los detalles: Reagan a menudo establecía el panorama general y permitía que su equipo lo implementara.

Sus partidarios argumentan que esto creó dirección, unidad y confianza, permitiendo que un país se sintiera guiado por un propósito. Los críticos argumentan que el liderazgo basado en principios puede volverse rígido, dificultando el compromiso y simplificando excesivamente realidades complejas.

2. Liderar desde atrás (Barack Obama)

A menudo atribuido a Barack Obama tanto por críticos como por admiradores, el liderazgo desde atrás es un estilo de liderazgo basado en la colaboración, la delegación y la paciencia estratégica. En lugar de dirigir cada decisión pública directamente, el líder trabaja entre bastidores para definir los resultados.

Barack Obama encarnó un estilo de liderazgo que valoraba la colaboración, las instituciones intermedias y el largo plazo. Fuente: Pixabay.

Características claves:

Formación de coaliciones : alentar a otros actores (Congreso, aliados, instituciones) a responsabilizarse de las decisiones políticas y su implementación.

Sutileza estratégica : priorizan la diplomacia y el consenso a la confrontación.

Empoderamiento de otros : permite que socios o alianzas internacionales tomen la iniciativa pública mientras la Administración establece juiciosamente el rumbo.

Gestión de riesgos: evita movimientos repentinos, centrándose en el posicionamiento a largo plazo en lugar de las victorias a corto plazo.

Los partidarios de este enfoque argumentan que origina políticas duraderas, respeta el proceso democrático y fortalece las instituciones nacionales como globales. Los críticos argumentan que puede parecer demasiado cauteloso o pasivo, con el riesgo de perder oportunidades y el control del proceso.

3. Liderar por resultados transaccionales (Donald Trump)

Donald Trump es frecuentemente descripto como un líder transaccional, centrado en la negociación, el apalancamiento y los resultados inmediatos, más que en la ideología o el consenso a largo plazo.

Características claves:

Toma de decisiones basada en acuerdos : la política se enmarca como un proceso de “negociaciones” donde ambas partes buscan obtener ventajas.

Flexibilidad en lugar de ideología : las posturas pueden cambiar según el contexto, la relación, la influencia percibida y los resultados prácticos en un contexto de ganadores y perdedores.

Comunicación directa y personal : utilizar los medios de comunicación y las reuniones bilaterales para hablar sin reservas y poder negociar acuerdos país-pais.

Transgresión de las normas: disposición a romper precedentes si ello fortalece el poder de negociación.

Los partidarios lo ven como un liderazgo pragmático y orientado a resultados inmediatos que elimina la burocracia.

Los críticos argumentan que puede ser inestable, confrontativo o inconsistente, priorizando las victorias a corto plazo sobre las políticas sistémicas y debilita las organizaciones multilaterales.

Estos tres estilos de liderazgo ilustran visiones muy diferentes de la autoridad política:

Liderar desde atrás considera que el liderazgo se ejerce dentro de una organización supra nacional que le otorga estabilidad y perdurabilidad.

Liderar por principios considera el liderazgo como el acto de consagrar claridad moral y coherencia ideológica y guiar al mundo.

Liderar por transacción considera el liderazgo como negociación y apalancamiento estratégico.

Cada modelo tiene fortalezas y debilidades, y cada uno tiende a prosperar en diferentes entornos políticos. Comprender estos estilos ayuda a explicar no solo cómo gobiernan los presidentes, sino también cómo moldean las expectativas públicas, la identidad partidaria y la cultura política en general.

En política, hablamos de ideología, encuestas y partidos. Pero rara vez hablamos del liderazgo en sí: el estilo de gobierno que moldea cómo los presidentes ejercen el poder, construyen coaliciones y definen el rumbo de una nación. Comprender estos modelos no es solo un ejercicio académico. Explica por qué nuestra política se siente fracturada, por qué las prioridades nacionales cambian tan drásticamente de una administración a otra.

1. Ronald Reagan y el poder de los principios

Ronald Reagan representó un liderazgo basado en un conjunto de principios claros e inquebrantables. Reagan rara vez flaqueó en sus compromisos ideológicos (gobierno limitado, libre mercado, anticomunismo) y utilizó esas convicciones para estructurar tanto sus políticas como su narrativa.

Ronald Reagan representó un liderazgo basado en un conjunto de principios claros e inquebrantables. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ya sea que se admirara o se despreciara su agenda, todos sabían cuál era su postura. Su claridad le dio poder y respeto. La gente confiaba en su dirección incluso cuando discrepaban con ella.

El liderazgo basado en principios tiene una cualidad magnética. Convoca a sus partidarios y moderados, moldea el debate y establece un tono moral.

El modelo de Reagan sigue siendo potente porque ofrece un sentido, una hoja de ruta y un propósito.

2. Barack Obama y el arte de liderar desde atrás

Barack Obama encarnó un estilo de liderazgo que valoraba la colaboración, las instituciones intermedias y el largo plazo. Sus críticos lo calificaron de pasivo y lento. Sus partidarios lo vieron como realismo pragmático.

Obama creía que el cambio duradero proviene de la construcción de amplias coaliciones, a nivel nacional e internacional. En lugar de dictar las pautas desde arriba, prefirió posicionar a otros para que actuaran, impulsando el sistema en lugar de criticarlo. Esto se hizo evidente en su política exterior, donde a menudo alentaba a sus aliados a tomar la iniciativa públicamente, mientras que Estados Unidos, discretamente, determinaba los resultados.

Este estilo se adaptaba a un mundo donde el poder era difuso y las medidas unilaterales solían ser contraproducentes. Pero también frustraba a una nación acostumbrada a presidentes que exhibían y ejercen su poder.

Liderar desde atrás es efectivo cuando las instituciones son sólidas y funcionan en busca de los mismos objetivos aunque con distintas ideologias. Es menos efectivo cuando las instituciones están paralizadas por discrepancias y posiciones abiertamente hostiles.

3. Donald Trump y la presidencia transaccional

Donald Trump rompió las viejas normas al gobernar como un director ejecutivo: la política como negociación, las relaciones como influencia y la ideología como un accesorio opcional, no como una creencia esencial.

Donald Trump es un líder transaccional, centrado en la negociación, el apalancamiento y los resultados inmediatos. (Fuente: EFE) Fuente: EPA/UPI POOL BONNIE CASH / POOL

El estilo de liderazgo de Trump es fundamentalmente transaccional. Todo es un acuerdo negociado: la política fiscal, las alianzas extranjeras, incluso la dinámica interna de su propio partido. Trata la política como una serie de intercambios donde la lealtad, la presión y las relaciones personales importan más que los detalles políticos o la coherencia filosófica. Esto ha resonado en millones de estadounidenses que sentían que el sistema los había ignorado. El liderazgo transaccional promete victorias inmediatas, acción directa y la satisfacción de un líder que parece luchar públicamente, en voz alta y sin disculparse.

Pero también genera inestabilidad. Si todo es negociable, nada es fijo. Gobernar se convierte en improvisación y las instituciones en moneda de cambio.

Lo cierto es que ninguno de estos estilos es suficiente por sí solo.

La paciencia colaborativa de Obama puede ser demasiado lenta en caso de una crisis que exige una acción decisiva.

La claridad de principios de Reagan puede volverse frágil en un mundo que requiere una adaptación constante.

La agresividad negociadora de Trump puede ganar batallas, pero puede poner en peligro la unidad nacional y la estabilidad institucional de un país e internacional.

Sin embargo, cada uno contiene un valor importante:

El respeto de Obama por las instituciones,

El sentido de la orientación o finalidad de Reagan,

La disposición de Trump a alterar sistemas estancados.

El reto para la próxima generación de líderes no es imitar un solo modelo, sino fusionar lo mejor de los tres: con principios, pero flexibles, colaborativo pero decisivo, sin miedo a confrontar pero sustentado en algo más que el solo arte de negociar.

El problema de Estados Unidos no es simplemente que nuestros líderes discrepen. Es que cada uno ha gobernado con una sola pieza del rompecabezas del liderazgo. El futuro pertenece al líder que pueda unir las piezas. Estados Unidos no solo tiene luchas políticas, tiene luchas de liderazgo.

Todo el mundo habla de demócratas contra republicanos, izquierda contra derecha, republicanos conservadores contra republicanos liberales. Pero la verdadera batalla que configura la política estadounidense no es exclusivamente ideológica. Es un choque entre tres estilos de liderazgo: tres teorías diferentes sobre cómo se debe usar el poder.

Ronald Reagan era un líder con una historia y unos principios inquebrantables. Reagan lideraba con claridad moral. No ocultaba la verdad. No evadía su ideología. Les decía a los estadounidenses lo que creía y se mantenía firme.

La gente lo seguía no por su sutileza, sino por su previsibilidad. Conocían el rumbo. Pero un liderazgo con principios tiene dos caras: puede inspirar a una nación o encerrarla en una ideología rígida cuando el mundo exige flexibilidad.

Barack Obama gobernó como un estratega. Sus críticos nunca lo entendieron, y sus partidarios nunca lo apreciaron plenamente. Obama creía que Estados Unidos progresaba más cuando él persuadía y coordinaba, no cuando derribaba barricadas. Forjó coaliciones discretamente. Usó la diplomacia como sutileza. Prefirió el dialogo a golpear la mesa. Jugó al ajedrez mientras mucha gente exigía una pelea de boxeo.

A veces eso lo hacía parecer tranquilo y presidencial. Otras veces, distante mientras el edificio ardía.

Luego llegó Donald Trump. Trump no pretendía ser un filósofo ni un creador de consensos. Su política es la política del acuerdo negociado, no la del sentido común: presión, lealtad, influencia e improvisación es su estilo.

Todo es negociable. Todo es personal. Trump gobierna como un director ejecutivo en una sala de juntas de una compañía que el presume esta llena de enemigos. Para millones de estadounidenses hartos del estancamiento político, eso es emocionante. Para otros, es el caos personificado.

La fría y paciente construcción de coaliciones de Obama se derrumba cuando el sistema se niega a cooperar.

La claridad moral de Reagan se vuelve frágil cuando las realidades cambian más rápido que la ideología.

La capacidad negociadora de Trump consume energía rápidamente y deja las instituciones afectadas.

Estados Unidos y el mundo no necesitan otro presidente con un solo estilo. Necesitan un líder que pueda:

ser estratégico sin ser invisible,

tener principios sin ser rígido,

ser duro sin convertir cada decisión en una pelea.

El mundo anhela un político que en base a las experiencias vividas realmente pueda liderar, no solo ejercer su versión favorita de liderazgo. En otras palabras, alguien que pueda tomar lo mejor de Obama, Reagan y Trump.