En pleno alineamiento con Donald Trump, la Argentina exigió acción “inmediata” a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y que se emitan órdenes de captura contra la dictadura de Nicolás Maduro.

En medio de la escalada de tensión en el Caribe, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que había hablado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles de la conversación. Aun así, periódicos han informado un importante dato de la charla: Trump le habría indicado a Maduro que debe abandonar Venezuela.

La tensión entre EE.UU. y Venezuela ha crecido en los últimos días y este sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores “cerrado”, según recogió la Agencia EFE.

Es en este contexto que el representante argentino en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, aseguró que la Corte Penal Internacional debe emitir órdenes de arresto contra los integrantes del régimen venezolano.

“La situación en Venezuela se ha deteriorado tras las fraudulentas elecciones de julio del 2024 merece una atención inmediata”, aseguró Diego Emilio Sadofschi, encargado de negocios de la embajada argentina en Países Bajos.

Además, aseguró que después de que la oficina del fiscal anunció la finalización del examen preliminar sobre la situación en Venezuela hubo pocos avances.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”, afirmó Sadofschi.

Trump a Maduro: “Tiene que abandonar el país ahora”

Donald Trump realizó su habitual conversación con periodistas a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense cuándo se le preguntó si había hablado con Nicolás Maduro. “La respuesta es sí“, expresó el mandatario pero evitó abundar sobre los detalles: ”No quiero comentar al respecto”.

En paralelo, fuentes dijeron al Miami Herald que Trump había enviado un “mensaje contundente” al presidente de Venezuela al asegurarle: “Podés salvarte y a tus seres más cercanos, pero tenés que abandonar el país ahora”. El salvoconducto para Maduro, su esposa y su hijo tenía validez “sólo si aceptaba renunciar de inmediato”, algo a lo que el venezolano se habría negado.

La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.