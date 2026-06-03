Conifrmado oficial, todas las personas que se registraron en abril a la Pensión para las Personas Adultas Mayores y reciban una notificación por mensaje SMS de la Secretaría de Bienestar podrán acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar del 15 al 21 de junio. Una vez que cuenten con este medio de pago, podrán recibir los depósitos correspondientes al programa.

En el caso de la Pensión para las Personas Adultas Mayores, el apoyo económico es de 6 mil 400 pesos bimestrales, por lo que quienes reciban el aviso para recoger su tarjeta estarán más cerca de incorporarse formalmente al padrón de derechohabientes que reciben este beneficio de manera directa.

Nuevo depósito bancario : Personas Adultas Mayores

¿Quiénes recibirán la notificación de la Secretaría de Bienestar?

La dependencia federal informó que las y los nuevos derechohabientes que se registraron durante abril serán convocados para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 15 y el 21 de junio.

La cita será comunicada mediante un mensaje de texto enviado al número proporcionado durante el registro.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, “les enviará un mensaje SMS con el día, hora y lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta”. Este plástico es indispensable para recibir los apoyos económicos sin intermediarios.

Está confirmado | El Banco del Bienestar otorgará hasta 3,300 pesos a los mexicanos que cuenten con estos 5 documentos (foto: archivo).

La tarjeta permitirá cobrar el apoyo de 6,400 pesos

La Secretaría destacó que “la tarjeta del Banco del Bienestar es el medio por el cual se entregan de manera directa y sin intermediarios los apoyos económicos” de los Programas para el Bienestar, incluyendo la pensión para adultos mayores.

Respecto al monto del beneficio, la dependencia recordó que “el apoyo es de 6 mil 400 pesos bimestrales”.

Por otro lado, el Gobierno señaló que este programa está reconocido como un derecho constitucional y está dirigido a personas mexicanas de 65 años o más que residen en el país. En mayo, el padrón superó los 13.6 millones de derechohabientes.