Cuando se habla de educación superior en América Latina, muchos piensan automáticamente en las grandes universidades de Brasil o México. Sin embargo, el último ranking internacional de las mejores instituciones académicas volvió a coronar a una universidad pública que, además de liderar la región, ofrece educación gratuita para millones de estudiantes.

La mejor universidad de América Latina

Se trata de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que volvió a posicionarse como la mejor universidad de América Latina en el Ranking QS Mundial elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds.

La UBA logró ubicarse nuevamente como la institución latinoamericana mejor posicionada dentro de uno de los rankings universitarios más prestigiosos del mundo. El informe evalúa factores como:

Reputación académica

Calidad de investigación

Empleabilidad de graduados

Reconocimiento internacional

Calidad docente

La Universidad de Buenos Aires volvió a posicionarse como la mejor universidad de América Latina. Fuente: Archivo.

No hay que pagar matrícula para estudiar

Uno de los aspectos más llamativos de la UBA es que:

No cobra matrícula

No exige aranceles por cursada

Mantiene acceso abierto para estudiantes nacionales y extranjeros

Esto la diferencia de muchas universidades de élite de América Latina y del resto del mundo.

Una institución reconocida a nivel global

La Universidad de Buenos Aires cuenta con:

Más de 300.000 estudiantes

Decenas de facultades e institutos

Miles de investigadores

Amplia producción científica

Además, formó a cinco premios Nobel, presidentes, científicos destacados y referentes internacionales en múltiples disciplinas.