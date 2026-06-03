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Cuando se habla de educación superior en América Latina, muchos piensan automáticamente en las grandes universidades de Brasil o México. Sin embargo, el último ranking internacional de las mejores instituciones académicas volvió a coronar a una universidad pública que, además de liderar la región, ofrece educación gratuita para millones de estudiantes.
La mejor universidad de América Latina
Se trata de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que volvió a posicionarse como la mejor universidad de América Latina en el Ranking QS Mundial elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds.
La UBA logró ubicarse nuevamente como la institución latinoamericana mejor posicionada dentro de uno de los rankings universitarios más prestigiosos del mundo. El informe evalúa factores como:
- Reputación académica
- Calidad de investigación
- Empleabilidad de graduados
- Reconocimiento internacional
- Calidad docente
No hay que pagar matrícula para estudiar
Uno de los aspectos más llamativos de la UBA es que:
- No cobra matrícula
- No exige aranceles por cursada
- Mantiene acceso abierto para estudiantes nacionales y extranjeros
Esto la diferencia de muchas universidades de élite de América Latina y del resto del mundo.
Una institución reconocida a nivel global
La Universidad de Buenos Aires cuenta con:
- Más de 300.000 estudiantes
- Decenas de facultades e institutos
- Miles de investigadores
- Amplia producción científica