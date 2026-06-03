Oficial y confirmado | Eliminan por completo el impuesto más traicionero a todas las personas que reúnan las siguientes condiciones y no lo pagarán nunca más Fuente: Shutterstock / Canva

Miles de contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a una exención total del ABL y dejar de pagar uno de los impuestos más importantes vinculados a la vivienda.

Estas personas no volverán a pagar el ABL en CABA

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados que cumplan determinados requisitos patrimoniales y de ingresos establecidos por la normativa vigente para 2026.

La medida permite obtener una exención del 100% del impuesto Inmobiliario/ABL sobre el porcentaje de titularidad del inmueble, siempre que la propiedad esté destinada a vivienda permanente y se cumplan las condiciones fijadas por el Gobierno porteño.

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En qué casos se puede solicitar la exención de pago

Según la normativa vigente, pueden solicitar la exención total del ABL los jubilados y pensionados que sean propietarios, condóminos, usufructuarios o beneficiarios del derecho de uso de un único inmueble destinado a vivienda propia.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Habitar efectivamente la propiedad.

No ser titulares ni condóminos de otros inmuebles urbanos o rurales en Argentina.

Percibir ingresos iguales o inferiores a cuatro jubilaciones mínimas.

Tener un haber mensual que no supere los $1.363.518,36, según los valores de referencia establecidos para diciembre de 2025.

Que el inmueble no supere una Valuación Fiscal Homogénea (VFH) de $48.450.000.

Quienes reúnan estas condiciones podrán acceder a la exención total del tributo y dejar de abonarlo mientras mantengan los requisitos exigidos por la normativa.

Qué documentación se necesita para solicitar la exención

Para iniciar el trámite, los interesados deberán presentar la documentación que permita acreditar su situación previsional, patrimonial y de residencia.

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Entre los documentos requeridos se encuentran:

DNI del beneficiario.

Último recibo de jubilación o pensión.

Título de propiedad del inmueble.

Escritura que acredite el usufructo, en caso de corresponder.

Contrato de alquiler vigente con obligación de pago, para los casos contemplados por la normativa.

Formulario de Solicitud de Exención para Jubilados y Pensionados debidamente completado.

Por su parte, la exención representa un importante alivio económico para quienes cumplen con los requisitos establecidos y buscan reducir la carga tributaria sobre su vivienda habitual en la Ciudad de Buenos Aires.