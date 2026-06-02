Un paciente de 52 años, director de una empresa que conocemos todos, entra al consultorio y antes de quitarse el saco hace una pregunta que hace cinco años nadie hacía: “¿podés decirme cuántos años tiene mi cuerpo, no los que dice el documento?”. No vino por una arruga. Vino por una métrica.

La conversación cambió. Durante décadas, la medicina midió lifespan: cuántos años se vive. Hoy, el mercado premium global mide healthspan: cuántos años se vive en plenitud cognitiva, física y emocional. McKinsey, en su reporte Future of Wellness 2024, lo define como la sexta dimensión del bienestar y la que más rápido crece en demanda ABC1. El Global Wellness Institute mide en seis billones de dólares la economía del bienestar global, con la categoría longevity creciendo a doble dígito.

La diferencia entre los dos términos no es semántica. Es estratégica. Vivir hasta los 90 con diez años de deterioro cognitivo no es un éxito biológico, es un costo personal y familiar enorme. Por eso el paciente de 52 quiere saber su edad biológica antes que su edad cronológica. Y por eso entra al consultorio con una pregunta que antes pertenecía al laboratorio.

Hoy hay herramientas para responderla. Los relojes epigenéticos —el más validado, DunedinPACE, publicado en eLife en 2022— miden la velocidad a la que envejece el cuerpo, no el número de cumpleaños. Las resonancias corporales con lectura algorítmica detectan composición visceral, sarcopenia y marcadores tempranos de enfermedad. Más de cien biomarcadores sanguíneos arman, juntos, un mapa funcional. La medicina deja de ser reactiva y se vuelve, por primera vez, una conversación de largo plazo entre datos y criterio clínico.

En Argentina, esta conversación llega con seis a doce meses de retraso respecto del eje EE.UU.–Reino Unido, pero llega. El III Congreso de Medicina de Longevidad, las consultas que crecen entre 35 y 55, la silver economy local que se vuelve patrimonio activo: todo apunta a que el paciente premium argentino ya no compra “rejuvenecimiento”, compra capacidad. No quiere parecer joven; quiere funcionar.

Y acá aparece la pregunta incómoda para quien dirige. Si la organización mide riesgo financiero, riesgo operativo y riesgo reputacional, ¿quién mide el riesgo biológico de quien la decide? Dormir mal seis horas durante diez años, comer en aeropuertos, no medirse nunca: son decisiones financieras tomadas con un cuerpo que ya no responde. El liderazgo se sostiene sobre una biología, no sobre una agenda.

La medicina puede acompañar ese cambio sin prometer milagros. No hay fórmula. Hay una conversación con datos: edad biológica, masa muscular, calidad de sueño, marcadores inflamatorios, función hormonal. Y un criterio que decide qué tocar y qué dejar tranquilo.

Quizás la pregunta que vale la pena hacerse, entonces, no es cuántos años nos quedan. Es cuántos vamos a poder usar.