La Oficina del Fiscal General de Texas puede suspender la licencia de conducir de cualquier padre o madre que adeude pagos de manutención infantil. La medida aplica a quienes figuren en el registro de deudores de child support y el gobierno estatal la ejecuta de forma activa.

La agencia coordina con más de 60 organismos de licencias en todo el estado. El objetivo es presionar a los padres no custodios para que cumplan con sus obligaciones económicas hacia sus hijos.

¿Quiénes están en la lista y qué licencias pueden embargar?

Todo padre o madre no custodio con deuda de manutención infantil en Texas puede quedar incluido en el registro de la Oficina del Fiscal General. Una vez detectado el incumplimiento, la agencia solicita la suspensión de las siguientes licencias:

Licencia de conducir

Licencias profesionales (medicina, derecho, construcción, entre otras)

Licencias de caza y pesca

El impacto puede ser directo sobre la capacidad de trabajar, especialmente en profesiones que requieren habilitación oficial para ejercer.

Todo padre o madre no custodio con deuda de manutención infantil en Texas puede quedar incluido en el registro de la Oficina del Fiscal General. Shutterstock

¿Qué otras consecuencias tiene no pagar la manutención infantil en Texas?

El embargo de licencias no es la única herramienta disponible. La Oficina del Fiscal General también puede bloquear la renovación o emisión del pasaporte del deudor, impidiéndole salir del país mientras persista la deuda.

Además, la agencia puede colocar embargos sobre propiedades, cuentas bancarias, planes de retiro, pólizas de seguro de vida y otros activos. Quienes no regularicen su situación pueden ver afectado su patrimonio de forma progresiva hasta saldar la deuda.