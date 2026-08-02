La discusión sobre el rumbo de la economía argentina se volvió más áspera en las últimas semanas. El debate ya no gira únicamente en torno a si la actividad logra crecer frente al año pasado, sino sobre la calidad de ese crecimiento y el tipo de sectores que lo sostienen.

Economistas críticos advierten que el país se apoya cada vez más en ramas primarias —energía, agroexportaciones— mientras la industria manufacturera, históricamente más generadora de empleo, pierde terreno.

En ese marco, los datos de junio llegan para alimentar la polémica: tres informes distintos ofrecen diagnósticos que no terminan de coincidir.

La UIA estima una caída interanual de -1,8% y estabilidad mensual (-0,2%), con un mapa sectorial desigual: bebidas y carnes en alza, lácteos y oleaginosas en baja, y la construcción todavía rezagada. “Los indicadores adelantados de junio presentaron una dinámica heterogénea… aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo”, señala el documento.

El índice de OJF, de Orlando Ferreres, muestra, por su parte, un crecimiento interanual de +1,4%, aunque con retroceso mensual de -0,3%.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

El repunte se explica por el buen desempeño de metales básicos y refinerías, mientras que plásticos, maquinaria y textiles continúan en contracción. “La recuperación se demora”, advierte el informe, que describe una industria que alterna meses positivos y negativos.

El relevamiento de FIEL, en tanto, indica que la actividad “igualó” el nivel de junio 2025 (variación -0,1%), pero con caída mensual desestacionalizada de -1,7%.

Indicadores de producción

Indicador Junio vs. mayo 2026 Acumulado vs. 2025 Acumulado vs. 2022 Despachos de cemento -2,7% -2,1% -24,1% Índice Construya -2,0% 0,5% -29,8% Producción de autos 0,2% -18,3% -16,0% Patentamiento de maquinaria industrial 9,4% -0,1% -5,3% Metalmecánica -0,3% -5,7% -18,1% Consumo de energía eléctrica – Grandes Usuarios Industriales 1,4% 6,2% -5,6% Producción de acero -4,6% 10,2% -9,4% Producción de bebidas 4,2% -2,8% -13,2% Producción láctea -1,2% 5,2% 2,1% Faena vacuna 5,3% -5,7% -5,2% Molienda de oleaginosas -0,6% 1,5% 2,5%

Indicadores de exportación

Indicador Junio vs. mayo 2026 Acumulado vs. 2025 Acumulado vs. 2022 Exportaciones hacia Brasil 15,6% 3,8% 4,0% Liquidación de divisas agroindustriales 17,9% -13,4% -30,3%

Fuente: Datos de cámaras empresariales y organismos del sector público y privado: ADEFA, SIOMA, CAMMESA, AFCP, Gobierno de Brasil y CIARA.

El informe destaca récord en alimentos y bebidas, fuerte retroceso en autos y un acumulado semestral de -0,7%. “La producción automotriz volvió a mostrar el mayor retroceso y la de alimentos el mayor crecimiento”, resume.

La divergencia no es casual: cada institución utiliza metodologías distintas y pondera sectores con diferente peso. Así, junio no ofrece un único relato sobre la industria. Según quién mida, la foto es de caída, estancamiento o leve repunte.

Lo que sí parece claro es que la recuperación sigue sin consolidarse y que la heterogeneidad sectorial es la marca de esta etapa.

El telón de fondo lo ponen los datos de mayo difundidos por el INDEC, que mostraron una baja interanual de -5,7% y un repunte mensual de apenas 0,4%.

Aquella publicación ya había abierto un debate entre oficialismo y oposición: el Gobierno celebró el salto de la construcción (+6,3% mensual desestacionalizado), mientras economistas críticos subrayaron que la industria acumulaba una caída de -3,1% en el primer semestre y que sectores como maquinaria y equipo (-23,4%) o automotriz (-15,9%) seguían en mínimos históricos. La polémica se trasladará a junio, con la dificultad añadida de que los informes privados no coinciden en la dirección de la tendencia.

La conversación pública también se alimenta de otro dato sensible: el uso de la capacidad instalada. En mayo se ubicó en 58,4%, por debajo del año anterior, con la automotriz en apenas 45,5% y la metalmecánica en 38,7%.

Estos números refuerzan la idea de que la industria más intensiva en empleo atraviesa un retroceso, mientras que sectores como la refinación de petróleo operan cerca de su techo. La oposición aprovecha esa brecha para cuestionar el modelo productivo, señalando que el país se apoya en ramas con menor capacidad de generar puestos de trabajo.

La industria argentina aparece atrapada en un “serrucho” de avances y retrocesos, con sectores que se alternan en el liderazgo y sin un motor capaz de arrastrar al conjunto.

El contraste entre los informes de UIA, OJF y FIEL es la expresión de una economía que se mueve en terreno inestable y que enfrenta el desafío de definir hacia dónde quiere orientar su matriz productiva.