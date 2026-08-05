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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 4 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3215 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

 1°3215 11°9130
 5197  12°7107
 3°1216 13°5049 
 7129  14°8600 
 2740  15°0963 
 6°6195  16°6466
 9232  17°1353 
 6380  18°2512 
 9775  19°6608 
 10°6617 20°5382 

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos en tu vida.

También puede reflejar deseo de protección o advertir idealización excesiva ante responsabilidades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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