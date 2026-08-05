En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 4 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este martes, 4 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3215 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 4 de agosto

1° 3215 11° 9130 2° 5197 12° 7107 3° 1216 13° 5049 4° 7129 14° 8600 5° 2740 15° 0963 6° 6195 16° 6466 7° 9232 17° 1353 8° 6380 18° 2512 9° 9775 19° 6608 10° 6617 20° 5382

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos en tu vida.

También puede reflejar deseo de protección o advertir idealización excesiva ante responsabilidades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.