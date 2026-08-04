En esta noticia Honda y su meta 2026

Después del bache que mostró mayo, el mercado de motos volvió a dar señales de recuperación en julio. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) se patentaron 71.217 motovehículos durante el mes pasado, una cifra que se tradujo en un crecimiento interanual del 30,4% frente a las 54.600 unidades registradas en julio de 2025 . También mostró una mejora del 3,4% respecto de junio, cuando se habían patentado 68.390 motos.

En lo que va del año, el mercado de las dos ruedas ya alcanzó las 511.986 unidades patentadas. La evolución de los últimos meses dejó entrever que el mercado mantuvo una tendencia positiva a pesar de las oscilaciones mensuales.

En este escenario, Honda volvió a reafirmar un liderazgo que ya lleva varios meses consecutivos. La marca japonesa registró 15.209 patentamientos en julio, incrementando incluso la distancia con sus rivales . De momento, cuenta con un market share del 21,4 %, muy por encima de Gilera (que anotó 8590 unidades patentadas) y Motomel (8186 unidades).

En la comparativa mensual, Honda mostró un crecimiento del 12% frente a junio y una suba interanual del 44,6 por ciento. En el acumulado anual ya suma 98.130 unidades patentadas. Esto es un 57% más que en los primeros siete meses de 2025.

La Wave, al primer puesto Otro de los datos destacados de julio fue el regreso de la Honda Wave 110S al primer lugar entre los modelos más patentados del país. La histórica cub registró 8300 unidades, desplazando a la Keller KN110-8, que había encabezado el ranking en junio.

Detrás quedaron la Gilera Smash con 6251 unidades; la Motomel B110 y la Corven Energy 110 que completaron el top cinco con 4763 y 3901 patentamientos, respectivamente.

Para Alejandro Módica, gerente comercial de la División Motocicletas de Honda, el resultado es “consecuencia de una estrategia que se viene desarrollando desde hace años”. En diálogo con El Cronista, el ejecutivo remarcó que la marca cuenta con una de las ofertas más amplias del mercado argentino, con presencia en prácticamente todos los segmentos, además de una red comercial consolidada y una creciente capacidad productiva.

“La Honda Wave 110S continúa siendo un pilar fundamental para la marca. Actualmente representa aproximadamente el 50% de nuestro volumen de ventas”, señaló.

La Honda Wave 110S registró 8300 unidades patentadas en julio de 2026 wally wallingre

Los números respaldan esa afirmación. Solo en julio, la Wave 110S concentró más de la mitad de los patentamientos de Honda y registró un crecimiento del 16% respecto de junio. En el acumulado anual ya suma 50.695 unidades, manteniéndose como el modelo más vendido de Argentina.

Honda y su meta 2026

El desempeño de Honda toma mucha relevancia este año, en el que celebra dos décadas de su producción de motos en la Argentina.

“La compañía continuará ampliando su capacidad productiva e incorporando nuevos modelos para acompañar el crecimiento de la demanda”, afirmó Módica.

A la vez, se avanzará con la expansión de su red de concesionarios y con nuevas herramientas de financiación para facilitar el acceso a sus productos. Entre ellas se destaca la reciente creación de Honda Plan Argentina (HPA), una subsidiaria destinada a la administración de planes de ahorro para motocicletas.

Con este escenario, Honda proyecta cerrar 2026 por encima de las 170.000 unidades patentadas. De concretarse, no solo consolidaría su liderazgo en el mercado argentino, sino que además marcaría un nuevo récord histórico para la compañía, superando las 159.000 motos patentadas en 2013, que hasta ahora constituye su mejor registro anual.

Honda ya recorrió más de la mitad del camino hacia esa meta y mantiene un ritmo que supera ampliamente al del mercado en general. Si la tendencia observada durante el segundo semestre se sostiene, la marca podría alcanzar la cifra más alta de su historia en Argentina.