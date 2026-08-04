El caso que involucra al ex diputado nacional Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo judicial en las últimas horas tras la declaración de su pareja, Candela Arizaga. La joven de 23 años, quien ya fue dada de alta tras permanecer en observación en el Hospital Pirovano, negó haber sufrido una agresión física por parte del ex dirigente sindical.

Durante su testimonio ante el personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad, la influencer buscó desvincular a Moyano de los hechos de violencia.

Según trascendió, Arizaga aseguró a los efectivos que su pareja “no le hizo nada” y enmarcó la situación vivida en el departamento dentro de un contexto de “consumo de estupefacientes”.

Pese a estas declaraciones que apuntan a desestimar un hecho de violencia de género, la situación legal de Moyano sigue siendo delicada. El fiscal Julián Pistone, a cargo de la UFLA Norte, dispuso mantener la detención del ex legislador bajo los graves cargos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Actualmente, el hijo del líder camionero permanece alojado en la Alcaidía 4, ubicada en la calle Montes de Oca al 800, en el barrio de Barracas. En este marco, el abogado Diego Storto, quien asiste a la joven internada, reveló un dato clave para la causa: el acusado se negó formalmente a someterse a un examen toxicológico .

En paralelo a las declaraciones, la investigación avanzó con un allanamiento en la vivienda donde habría comenzado el conflicto. Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron durante la tarde al edificio ubicado en la avenida del Libertador al 5400 con el objetivo de recolectar evidencias que permitan esclarecer el escenario de los hechos.

Facundo Moyano

El operativo en el domicilio del barrio porteño de Belgrano finalizó con el secuestro de dos teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días. Sin embargo, fuentes del caso informaron que los agentes no hallaron ningún tipo de droga en el interior del inmueble, contrastando en principio con los dichos de la joven.

Como parte de las medidas de prueba dispuestas por la fiscalía para reconstruir la secuencia exacta, se ordenó el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del edificio. Además, la Justicia continuará con la toma de testimonios a vecinos y allegados, a la espera de una nueva evaluación de la víctima.

El avance del expediente penal dependerá en gran medida de la postura definitiva que adopte Arizaga. En ese sentido, el abogado Storto fue contundente y aclaró que recién asumirá formalmente su representación legal si la joven “decide seguir adelante con el proceso” contra el ex diputado.