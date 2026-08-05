La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo en todo el país (Fuente: edición propia).

Ya está confirmado | El Gobierno modificó la jornada laboral y todos trabajarán 42 horas por semana

El Gobierno nacional ratificó que el viernes 7 de agosto de 2026 será festivo en Colombia, debido a la conmemoración de la Batalla de Boyacá, uno de los hechos históricos más importantes de la independencia nacional.

Como este año la fecha cae en viernes, trabajadores, estudiantes y gran parte del sector público y privado podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, siempre que sus actividades laborales lo permitan.

La jornada hace parte del calendario oficial de festivos y no está sujeta a cambios de fecha, por lo que se mantendrá el viernes 7 de agosto en todo el territorio nacional.

¿Por qué el viernes 7 de agosto será festivo?

El 7 de agosto es un festivo nacional de carácter inamovible, establecido para recordar la Batalla de Boyacá, enfrentamiento ocurrido en 1819 que marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia de la entonces Nueva Granada.

A diferencia de otros días festivos que pueden trasladarse al lunes mediante la Ley Emiliani, esta conmemoración permanece siempre en la misma fecha del calendario, sin importar el día de la semana en que caiga.

En 2026, esa coincidencia permitirá que el país tenga un nuevo fin de semana largo, una oportunidad que muchas personas aprovecharán para viajar, descansar o compartir en familia.

El Gobierno decretó que el viernes 7 será feriado y habrá un fin de semana largo en todo el país.

¿El viernes 7 de agosto será puente festivo?

Sí, aunque no por efecto de un traslado de fecha. En esta ocasión, el descanso de tres días se produce porque el festivo coincide naturalmente con un viernes, enlazándose con el sábado y el domingo.

Esto significa que millones de colombianos podrán disfrutar de un fin de semana extendido sin que haya modificaciones al calendario oficial ni aplicación de la Ley Emiliani.

¿Qué ocurrió en la Batalla de Boyacá y por qué es una fecha tan importante?

La Batalla de Boyacá se libró el 7 de agosto de 1819, cerca de Tunja, cuando el Ejército Libertador, liderado por Simón Bolívar, derrotó a las fuerzas realistas.

El triunfo permitió consolidar el proceso independentista y abrió el camino para el control de Bogotá, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional.

Cada año, esta fecha es recordada con actos oficiales, ceremonias militares y eventos conmemorativos en distintas regiones del país, especialmente en el histórico Puente de Boyacá, considerado uno de los principales símbolos patrios de Colombia.

Además, desde hace más de un siglo, el 7 de agosto también quedó vinculado con la posesión del Presidente de la República, razón por la cual los mandatarios colombianos asumen el cargo en esa fecha cada cuatro años.

¿Cómo deben pagar si un trabajador labora el festivo del 7 de agosto?

Aunque para la mayoría de trabajadores será un día de descanso obligatorio, existen sectores que deberán mantener operaciones durante la jornada.

En esos casos, las empresas deberán reconocer el pago correspondiente por laborar en un día festivo, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación laboral colombiana, aplicando los recargos previstos para este tipo de jornadas.

¿Cuáles son los festivos que quedan en 2026?

Tras el descanso del viernes 7 de agosto, el calendario oficial todavía contempla varias fechas de descanso obligatorio durante el resto del año: