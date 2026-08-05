La Caja de Profesionales entregó este martes al Poder Ejecutivo una nueva propuesta sobre su financiamiento, tras reunirse con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

Andrés Pérez, presidente de la institución, explicó que el objetivo es “encontrar el humo blanco” y concentrarse en los costos más onerosos del sistema de salud, como el IVA y las cápitas que generan copagos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, que permiten a las mutualistas y seguros cobrar a los usuarios.

Entre las alternativas planteadas figuran:

Incorporar nuevas profesiones al régimen de aportes .

Obligar a los nuevos profesionales, sean dependientes o independientes, a aportar a la Caja.

Establecer aportes reales vinculados a los ingresos efectivamente generados por cada profesional.

Destinar parte del IVA de las actividades profesionales a la Caja de Profesionales.

Que el IASS aportado por profesionales universitarios jubilados se canalice hacia la Caja en lugar de dirigirse al Banco de Previsión Social (BPS).

Pérez señaló que se revisaron múltiples opciones y que la decisión previa de “poner el timbre” —es decir, iniciar una medida de visibilización o protesta— fue tomada tras no prosperar otras alternativas en la comisión y el directorio.

Tras la reunión, aseguró que Díaz se comprometió a trasladar el tema al presidente Orsi y a los ministros correspondientes para su evaluación.