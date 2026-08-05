El Banco de Previsión Social (BPS) aprobó una reducción generalizada de las tasas de interés, vigente desde el 1° de agosto, y anunció nuevas líneas y medidas crediticias que comenzarán en noviembre de 2026 y en 2027.

Principales medidas:

Rebajas de tasas:

Préstamos con plazos de 6 a 12 meses: baja de 2,25 puntos porcentuales. Préstamos con plazos de 18 a 24 meses: baja de 2,75 puntos porcentuales. El BPS otorga alrededor de 38.400 préstamos por mes.

Nueva línea piloto (desde 1/11/2026):

Plan piloto de 90 días que podrá extenderse según la demanda. Dirigida a jubilados y pensionistas que cobran pasividades mínimas (20.935 pesos, sin contar un eventual aumento de julio). Tendrá una tasa 5 puntos porcentuales menor que la de los préstamos generales.

Préstamos para prótesis y ayudas auditivas:

Tasa bajará de 19,5% a 12%, lo que implica un abaratamiento del costo del préstamo de entre 35% y 37%. El BPS concede unos 630 préstamos de este tipo por mes.

Consolidación de deudas (desde noviembre):

Deudas de préstamos no vigentes podrán unificarse en un único préstamo sin multas ni recargos, actualizado por IPC. Podrán financiarse hasta en 36 cuotas con una tasa equivalente al 50% de la tasa vigente para el plazo elegido.

Unificación de vales (a partir de 2027):

El BPS podrá establecer una fecha anual para que las personas unifiquen vales vigentes y los financien hasta en 24 cuotas.



La medida fue aprobada por seis votos contra uno; el voto en contra fue del director en representación de las empresas.