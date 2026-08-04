El economista Emmanuel Álvarez Agis analizó la coyuntura macroeconómica y cuestionó la solidez del programa actual del Gobierno. Para el ex viceministro de Economía, el esquema oficial presenta fragilidades ante cualquier movimiento en el escenario político o económico.

“Tenés un programa macroeconómico tan inconsistente que tiene que rescatarte el Tesoro de los Estados Unidos. Si el Tesoro interviniera porque hubo un tsunami, como pasó en Japón, yo lo entiendo. Ahora, que intervenga porque ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires (...) es una estupidez“, señaló el analista.

En una entrevista por el canal de streaming Gelatina, Álvarez Agis sostuvo: “O sea, tu programa tiene un agujero así que cualquier cosita que se mueva afecta. Si aletea una mariposa del otro lado del mundo y el dólar sube 100 pesos, el problema sos vos, no la mariposa. Y Argentina lamentablemente tiene como muchas experiencias de ese tipo“.

Para el director de PxQ, el riesgo país dejó de bajar porque el mercado empezó a evaluar la perspectiva futura.

“Y la perspectiva es que si el PBI crece 5 puntos, estaría bueno que el empleo crezca 2%. Que si Neuquén crece al 10%, el Conurbano crezca al 2%, no que caiga al 4%. Y me parece que no poder equilibrar esa balanza se le empieza a meter a Milei en esta estabilidad financiera“, destacó.

“Con una devaluación contractiva, subís el dólar y hacés todo pomada”

Al ser consultado si existe un atraso cambiario, Álvarez Agis rechaza discutir el precio del dólar de forma aislada. “No hay que poner el énfasis en cuál sería el valor”.

Señaló que un tipo de cambio alto solo vuelve competitivos a sectores específicos que, además, gozan de beneficios impositivos adicionales como el RIGI, mientras que para el resto de la economía, una devaluación sin un programa integral sería contractiva y contraproducente.

En ese sentido, el especialista distinguió entre dos tipos de saltos cambiarios. En primer lugar, mencionó las devaluaciones contractivas, que requieren “subir el dólar" en detrimento de dejar que la economía “se haga pomada”.

Por el contrario, enfatizó que las devaluaciones expansivas “son difíciles” de ejecutar pero que, tras el salto del tipo de cambio, genera que la economía, el empleo y los salarios mejoran.

Para Agis, este escenario es el que debería estarse discutiendo. “Si alguien piensa que se va Milei y ponemos el dólar a $ 3000, no se arreglan todos los problemas de la economía, sino que se multiplican. Ahora, si lo hacés dentro de un programa, podés empezar a ver una economía que crezca más pareja”, concluyó.