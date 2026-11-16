Dónde nunca hay que colocar la caja de arena del gato para evitar que se estrese.

La caja de arena es uno de los elementos indispensables en cualquier hogar con gatos. Sin embargo, elegir el lugar donde colocarla no es una decisión menor: una ubicación inadecuada puede hacer que el animal se sienta incómodo, evite utilizarla o comience a hacer sus necesidades en otros sectores de la vivienda.

Las recomendaciones veterinarias coinciden en que los gatos necesitan un espacio tranquilo, de fácil acceso y alejado de las zonas donde comen y descansan.

Las guías de la Asociación Estadounidense de Hospitales de Animales (AAHA) y la Asociación Estadounidense de Veterinarios Especialistas en Felinos (AAFP) destacan la importancia de ofrecer bandejas sanitarias en distintos sectores de la casa y garantizar que el animal pueda utilizarlas sin interrupciones.

Dónde colocar la caja de arena del gato para que se sienta seguro

El mejor lugar para instalar el arenero es una habitación o un sector tranquilo de la vivienda, con poco movimiento de personas y sin ruidos repentinos. Puede ser un baño amplio, un lavadero silencioso o un espacio destinado al animal, siempre que tenga acceso permanente.

El Cornell Feline Health Center, de la Universidad de Cornell, recomienda elegir un sitio privado, separado del área de alimentación y al que el gato pueda llegar durante todo el día.

Además, es importante que el animal pueda observar su entorno y tenga una vía de salida. Esto le permite utilizar la caja sin sentirse acorralado o expuesto ante la presencia de otros animales.

Dónde colocar la caja de arena del gato para que se sienta seguro. Gemini.

Los lugares donde no conviene poner el arenero

Aunque algunos sectores de la casa pueden parecer prácticos para los dueños, no siempre resultan cómodos para los gatos. Los especialistas recomiendan evitar:

Al lado de los platos de comida y agua : los felinos suelen preferir mantener separadas las zonas donde comen de aquellas donde hacen sus necesidades.

Cerca del lavarropas o electrodomésticos ruidosos : los sonidos repentinos pueden asustarlos e interrumpir su comportamiento.

En pasillos o lugares de mucho tránsito: el movimiento constante de personas puede generar incomodidad.

En espacios cerrados y de difícil acceso: el gato necesita poder entrar y salir sin obstáculos.

En rincones sin salida: si el animal siente que puede quedar atrapado, podría evitar utilizar la bandeja.

El Manual Veterinario Merck también recomienda evitar garajes, sótanos y sectores con electrodomésticos ruidosos o temperaturas poco confortables cuando no ofrecen condiciones adecuadas de acceso y tranquilidad.

Cuántas cajas de arena necesita un gato en casa. Imagen ilustrada con Gemini

Cuántas cajas de arena necesita un gato en casa

La cantidad de bandejas sanitarias también influye en el bienestar de los felinos, especialmente cuando conviven varios animales.

Las guías de AAHA y AAFP establecen como regla general disponer de una caja por cada gato más una adicional. Por ejemplo:

Un gato: dos cajas de arena.

Dos gatos : tres cajas de arena.

Tres gatos: cuatro cajas de arena.

En viviendas de varias plantas, también recomiendan colocar al menos una bandeja en cada nivel para evitar que los animales tengan que recorrer largas distancias para acceder a ella.

En hogares donde conviven gatos que no tienen una buena relación, puede ser necesario distribuir los areneros en sectores diferentes para evitar conflictos y bloqueos de acceso.

Cómo mantener limpia la caja de arena

La higiene es otro factor determinante para que el gato utilice su arenero con comodidad. Los especialistas recomiendan retirar diariamente los restos de materia fecal y los grumos de orina, además de renovar la arena y lavar la bandeja con regularidad.

El Cornell Feline Health Center señala que muchos gatos prefieren las arenas sin perfume y de textura fina. También recomienda evitar los productos de limpieza con olores intensos que puedan resultar desagradables para el animal.

Por último, si un gato comienza a hacer sus necesidades fuera de la caja, no siempre se trata de un problema de comportamiento. Puede estar relacionado con el estrés, la ubicación del arenero o alguna afección de salud. Si el cambio persiste, es importante consultar con un veterinario para determinar la causa.