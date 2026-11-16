La OMS señala que la sal yodada contribuye a cubrir las necesidades de este mineral, fundamental para el desarrollo saludable del cerebro del feto y de los niños pequeños y para el funcionamiento adecuado del organismo.

La sal rosada y la sal común tienen una diferencia visible, pero el color no es el factor principal que debería tenerse en cuenta al elegir cuál comprar. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo importante es que la sal destinada al consumo esté yodada, ya que el yodo es un nutriente esencial.

La OMS señala que la sal yodada contribuye a cubrir las necesidades de este mineral, fundamental para el desarrollo saludable del cerebro del feto y de los niños pequeños y para el funcionamiento adecuado del organismo. Por eso, la recomendación sanitaria no se centra en que la sal sea rosada, blanca o de otro tipo, sino en que esté fortificada con yodo.

En el caso de la sal rosada del Himalaya, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) advierte que las sales especiales, entre ellas la del Himalaya, no suelen estar yodadas. La etiqueta del producto permite comprobar si contiene yodo o yoduro.

Sal rosada o sal común: cuál conviene comprar según la OMS

La sal común yodada puede ser una fuente de yodo en la alimentación. La OMS recomienda que toda la sal destinada al consumo humano sea yodada como estrategia para prevenir los trastornos derivados de la deficiencia de este mineral. Por ende, se infiere que la ingesta de este tipo conviene más para el consumidor.

La sal común yodada puede ser una fuente de yodo en la alimentación. Fuente: Shutterstock itor

El yodo tiene un papel especialmente importante durante el embarazo y la primera infancia. Las hormonas tiroideas que dependen de este mineral participan en el desarrollo del cerebro y de los huesos, por lo que mantener un aporte adecuado es importante en esas etapas.

La sal rosada, en cambio, no debería elegirse pensando que su color garantiza un mayor aporte nutricional. Si un producto de este tipo está yodado, debe indicarlo en su etiqueta. Si no lo está, no aporta el mismo beneficio como fuente de yodo que una sal específicamente fortificada.

La OMS recomienda reducir el consumo de sodio

Más allá del tipo de sal elegido, la OMS recomienda reducir el consumo de sodio. Para los adultos, establece una ingesta inferior a 2000 miligramos de sodio al día, equivalente a menos de 5 gramos de sal diarios, aproximadamente una cucharadita.

La recomendación se debe a que un consumo elevado de sodio está asociado principalmente con un aumento de la presión arterial y con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La OMS también relaciona el exceso de sodio con otros problemas de salud, entre ellos enfermedades renales y cáncer gástrico.

La OMS también señala que una parte importante del sodio puede proceder de alimentos procesados, además de la sal que se agrega durante la preparación o directamente en la mesa. Por eso, reducir el uso del salero no es la única medida para controlar la cantidad consumida.

Al momento de comprar sal rosada o sal común, la opción más conveniente desde el punto de vista de la recomendación sobre yodo es elegir una sal que indique claramente que está yodada, y utilizarla en cantidades moderadas para mantenerse dentro del límite recomendado de sodio.

¿Cuál es la diferencia entre la sal yodada y la sal rosada?

La principal diferencia está en su origen, apariencia y composición mineral. La sal común suele ser refinada y, en muchos países, se comercializa yodada, mientras que la sal rosada del Himalaya conserva pequeñas cantidades de otros minerales que le dan su característico color.

Desde el punto de vista del aporte de yodo, la OMS recomienda que toda la sal destinada al consumo sea yodada. Por eso, más allá de que sea blanca o rosada, conviene revisar la etiqueta y elegir una sal que indique que está fortificada con yodo.