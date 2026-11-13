El nuevo sistema de transporte metropolitano avanza y el gobierno espera iniciar los procesos licitatorios a mediados de 2027, para que las obras finalicen a fines de 2029.

La primera etapa comprenderá dos corredores de ómnibus de tránsito rápido (BRT, por su sigla en inglés), que conectarán el área metropolitana con el Centro de Montevideo a través de 8 de Octubre - camino Maldonado - ruta 8 y avenida Italia - Giannattasio. En conjunto, los dos ejes tendrán unos 50 kilómetros y confluirán en Tres Cruces.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, explicó que esta reforma alcanzará al 25% de la población que utiliza diariamente el transporte público, estimada en 1,2 millones de personas.

El corredor de 8 de Octubre es el que concentra más pasajeros, con unos 4.500 usuarios por hora y por sentido, mientras que el de avenida Italia-Giannattasio se caracteriza por tener la mayor cantidad de vehículos particulares y unos 2.300 usuarios del transporte colectivo, explicó Etcheverry en conferencia de prensa tras finalizar el Consejo de Ministros.

Mejoras en las frecuencias

Etcheverry señaló que la mejora en las frecuencias permitirá que los usuarios tengan mayor previsibilidad para organizar sus traslados y recuperar tiempo para otras actividades no solo en las horas pico, sino a lo largo de toda la jornada.

Ministra Etcheverry Presidencia

“Estamos hablando de frecuencias que van a ir de dos minutos a cuatro minutos en cada uno de estos corredores”, afirmó.

“Se trata de que efectivamente la gente recupere tiempo de vida, tenga un servicio de transporte público más eficiente, previsible, confiable”, dijo Etcheverry.

La ministra también destacó que el proyecto no se limita a la circulación de los ómnibus troncales, sino que contempla una reorganización de los servicios para mejorar las conexiones con los distintos barrios de Montevideo, Canelones y San José.

La intención es incrementar las frecuencias y extender la cobertura a zonas que actualmente tienen servicios muy espaciados.

“Nosotros tenemos barrios hoy en el área metropolitana que tienen cada una hora un servicio, y a las 21 horas empieza realmente a tener restricciones”, explicó.

Las fuentes de empleo y la financiación

Etcheverry indicó que todavía resta finalizar los estudios previstos entre diciembre de este año y marzo de 2027, completar el diseño conceptual y avanzar en los proyectos ejecutivos y los pliegos licitatorios. También continúan los estudios de impacto urbano y territorial y el diseño de la operación del sistema.

“Hoy tenemos ya dos primeros desembolsos de los organismos multilaterales de cooperación, de 10 millones de dólares cada uno, que son los que van a permitir que se puedan iniciar los procesos licitatorios durante el 2027”, dijo la ministra sobre el financiamiento de estas obras. La previsión del gobierno es llegar a mediados de ese año con las licitaciones en marcha.

Por otra parte, Etcheverry estimó que la etapa de obras, prevista entre mediados de 2027 y setiembre u octubre de 2029, generará unos 2.500 puestos de trabajo directos.

A esa cifra se suma una cantidad similar de empleos indirectos, además de unos 500 puestos permanentes para la operación y el mantenimiento del sistema una vez que esté funcionando.