El INDEC difundió la valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) en el Gran Buenos Aires. El informe calcula cuánto dinero requieren distintos tipos de hogares para cubrir sus necesidades, y los resultados de octubre incluyen datos que cortan con la tendencia de los últimos meses.

En el décimo mes del año, una familia tipo necesitó $ 761.261 para no ser indigente y $ 1.690.000 para no ser pobre. Esto viene en línea con el incremento en el IPC de octubre: la inflación de octubre fue del 2,2% y acumula un 33,1% en los últimos 12 meses.

¿Cuánto necesitan los hogares tipo?

El organismo presenta tres ejemplos de hogares:

Hogar de tres integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61): necesita $ 606.053 para no ser indigente y $ 1.345.437 para no ser pobre.

Hogar de cuatro integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8): $ 761.261 para no ser indigente y $ 1.690.000 para no ser pobre.

Hogar de cinco integrantes (un varón y una mujer de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años): $ 800.680 para no ser indigente y $ 1.777.509 para no ser pobre.

¿Cuánto subieron las canastas en octubre?

Durante octubre de 2026, la CBA aumentó 3,1% respecto de septiembre, mientras que la CBT subió 3,5%. En ambos casos, el avance fue mayor al del mes anterior, cuando las dos habían registrado una suba de 1,7%.

En la serie del último año, el 3,5% de la CBT es la mayor variación mensual desde enero de 2026 (3,9%). En el caso de la CBA, el 3,1% es el valor más alto desde febrero (3,2%).

En el acumulado del año, ambas canastas suben 29,1% entre diciembre de 2025 y octubre de 2026. En la comparación interanual, la CBA acumula una variación de 39,9% y la CBT, de 39,2%.

Las líneas de indigencia y de pobreza

Para un adulto equivalente, la línea de indigencia (que surge de la CBA) se ubicó en octubre en $ 246.363, mientras que la línea de pobreza (que surge de la CBT) llegó a $ 546.926.

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El INDEC define al adulto equivalente como un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada, que sirve como unidad de referencia. Las necesidades del resto de los integrantes de un hogar se calculan en relación con ese parámetro, según su sexo y su edad.