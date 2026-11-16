La multinacional PepsiCo ha lanzado una serie de ofertas laborales en España.

La multinacional PepsiCo ha lanzado una serie de ofertas laborales en España, destinadas a incorporar trabajadores en áreas de producción, mantenimiento, administración y tecnología.

En este sentido, las vacantes publicadas en su portal oficial de empleo se distribuyen entre diferentes localidades del país, como Alcantarilla (Murcia), Vitoria-Gasteiz (Álava), Burgos y Madrid , con oportunidades para perfiles técnicos, administrativos y profesionales especializados.

Los interesados pueden consultar los puestos disponibles, conocer los requisitos de cada oferta y enviar su candidatura directamente a la empresa a través de la inscripción online.

Cuáles son las ofertas de empleo disponibles en PepsiCo España

Según las oportunidades publicadas en el portal de PepsiCo, la compañía busca incorporar trabajadores con diferentes niveles de formación y experiencia profesional.

Producción y mantenimiento

Responsable de Turno de Producción (Alcantarilla, Murcia): encargado de coordinar un equipo de entre 25 y 35 trabajadores y supervisar el cumplimiento de los objetivos de producción, calidad y seguridad.

Coordinador de Mantenimiento Industrial (Alcantarilla, Murcia): responsable de organizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la planta de Alvalle.

Jefe de Turno de Producción (Burgos): puesto destinado a supervisar las operaciones y el funcionamiento de las líneas de producción.

Ingeniero de Fiabilidad (Burgos): perfil técnico orientado a mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los equipos industriales.

Administración y finanzas

Administrativo de Cobros (Vitoria-Gasteiz, Álava): contrato temporal para gestionar cuentas de clientes, procedimientos de cobro e incidencias administrativas.

Analista Sénior de Revenue Management (Madrid o Cornellà de Llobregat, Barcelona): puesto relacionado con el análisis comercial y la gestión de ingresos.

Tecnología y análisis de datos

Data Product Management Analyst (Vitoria-Gasteiz): encargado de colaborar en el desarrollo y la mejora de productos de datos para el negocio.

Senior Data Engineer (Vitoria-Gasteiz): profesional especializado en ingeniería de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas.

Lead Full Stack Software Engineer (Vitoria-Gasteiz): puesto orientado al desarrollo de software y soluciones digitales.

Data Architect (Vitoria-Gasteiz): perfil especializado en arquitectura y gestión de datos.

Las oportunidades pueden modificarse a medida que la empresa incorpore trabajadores o cierre sus procesos de selección.

Los requisitos para acceder al empleo dependen del puesto solicitado, aunque algunas de las vacantes publicadas por PepsiCo solicitan condiciones específicas de formación y experiencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué requisitos pide PepsiCo para trabajar en España

Los requisitos para acceder al empleo dependen del puesto solicitado, aunque algunas de las vacantes publicadas por PepsiCo solicitan condiciones específicas de formación y experiencia.

Por ejemplo, la oportunidad de trabajo para Responsable de Turno de Producción requiere formación profesional en áreas industriales, mantenimiento o especialidades similares, junto con una experiencia de entre tres y cinco años en puestos de coordinación de equipos.

Por su parte, el rol de Administrativo de Cobros solicita al menos dos años de experiencia administrativa, dominio del español, nivel intermedio de inglés y conocimientos de Excel.

Además, algunas ofertas contemplan modalidades de trabajo híbridas, mientras que los puestos vinculados directamente con la producción industrial requieren presencialidad.

Las vacantes publicadas en su portal oficial de empleo se distribuyen entre diferentes localidades del país, como Alcantarilla (Murcia), Vitoria-Gasteiz (Álava), Burgos y Madrid. Magnific

Cómo enviar el currículum y solicitar trabajo en PepsiCo

Para participar en los procesos de selección de la empresa, los interesados deben ingresar al portal oficial de empleo y PepsiCo y seguir estos pasos:

Acceder a la sección de oportunidades laborales y seleccionar a España como país. Elegir un puesto de trabajo con los filtros de ubicación, área profesional y palabras clave para encontrar las vacantes. Revisar la descripción del puesto, las responsabilidades y la experiencia solicitada . Presentar la candidatura con la opción de inscripción, completar los datos requeridos y facilitar la información profesional solicitada. Consultar el estado de la solicitud, accediendo al panel de candidatos para comprobar las novedades del proceso de selección.

La empresa también dispone de un asistente virtual de contratación que permite buscar oportunidades laborales según las preferencias y características del candidato.