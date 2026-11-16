Este 16 de noviembre se cumplen 20 años de la muerte de Milton Friedman, uno de los economistas más reconocidos del siglo XX y una referencia central para el pensamiento económico liberal. Falleció en 2006 a los 94 años, en San Francisco, Estados Unidos, y es aún hoy uno de los economistas de cabecera que cita el presidente Javier Milei.

Nacido el 31 de julio de 1912 en Brooklyn, Nueva York, Friedman construyó una carrera que lo llevó a convertirse en una de las principales voces de la Escuela de Chicago. Sus investigaciones sobre la política monetaria, el comportamiento del consumo y el funcionamiento de los mercados marcaron una parte importante de la discusión económica contemporánea. En 1976 recibió el Premio Nobel de Economía, un reconocimiento a sus aportes teóricos y académicos.

Milton Friedman y sus principales aportes a la economía

Una de sus contribuciones más conocidas fue el desarrollo del monetarismo, una corriente que sostiene que la cantidad de dinero en circulación tiene una influencia determinante sobre la evolución de los precios. Desde esa perspectiva, Friedman consideraba que el crecimiento excesivo de la oferta monetaria podía generar inflación y defendía un manejo más controlado del dinero como herramienta para preservar la estabilidad económica.

Friedman es uno de los economistas más citados por Javier Milei.

Su pensamiento también quedó plasmado en libros que trascendieron el ámbito universitario. Entre ellos sobresale Capitalismo y libertad, publicado en 1962, donde defendió la importancia de los mercados libres y cuestionó la intervención estatal en numerosas actividades económicas. Más adelante, junto a su esposa Rose Friedman, publicó Libertad de elegir, una obra que contribuyó a difundir sus ideas entre un público más amplio y reforzó su influencia internacional.

Por qué Javier Milei reivindica el pensamiento de Milton Friedman

La figura del economista estadounidense también ocupa un lugar destacado en las referencias intelectuales del presidente argentino Javier Milei. El mandatario lo mencionó en reiteradas oportunidades como uno de los pensadores que contribuyeron a recuperar las ideas de la libertad económica.

En diciembre de 2024, durante un discurso en Roma, recibió un premio internacional que llevaba el nombre de Friedman y aprovechó la ocasión para exponer sus principales aportes a la teoría económica.

En aquella presentación, Milei destacó especialmente sus investigaciones sobre el consumo, el ahorro, la inversión y la naturaleza monetaria de la inflación. También sostuvo que Friedman tuvo un papel fundamental en la discusión económica frente al keynesianismo.

La admiración presidencial por el Nobel estadounidense forma parte de una tradición intelectual que el mandatario reivindica públicamente y que utiliza como referencia para explicar su propia visión sobre el funcionamiento de la economía y el papel del Estado.