Cambios en el empleo y menor actividad dejan en rojo el sistema vital para las jubilaciones

La discusión sobre la recuperación de la economía argentina tiene una dimensión que todavía no encuentra una respuesta favorable en las estadísticas laborales: la capacidad de generar empleo asalariado registrado. Mientras el Gobierno sostiene que el mercado de trabajo no puede evaluarse exclusivamente a partir de los puestos en relación de dependencia, la pérdida de empleos formales sigue acumulando meses y golpea especialmente a sectores centrales de la actividad productiva.

Los últimos datos oficiales volvieron a mostrar esa dificultad. La industria manufacturera y el comercio continúan entre las actividades más afectadas, mientras que la creación de puestos en otras modalidades de trabajo registrado, como el monotributo, no alcanza para compensar el retroceso del empleo asalariado.

El informe de agosto de 2026 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), elaborado por la Secretaría de Trabajo sobre la base de los registros de la seguridad social, contabilizó 12,733 millones de trabajadores registrados. La cifra se mantuvo estable frente a julio, pero quedó un 1% por debajo de la de agosto de 2025, equivalente a 126.400 trabajadores menos.

La estabilidad mensual del total, sin embargo, esconde movimientos muy diferentes según la modalidad ocupacional. El empleo asalariado registrado cayó un 0,1% en agosto, mientras que el trabajo independiente creció un 0,6%. Dentro del primer grupo, retrocedieron tanto el sector privado como el público y el personal de casas particulares.

Empleo formal: 15 meses consecutivos de caída en el sector privado

La evolución del empleo asalariado privado es uno de los indicadores más preocupantes del informe. En agosto alcanzó los 6,073 millones de trabajadores, con una disminución mensual del 0,1%.

La tendencia descendente no es nueva. Según la serie que analiza el economista Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA, el sector privado acumula 15 meses consecutivos de caída del empleo formal. La fase contractiva comenzó en junio de 2025 y ya superó el retroceso registrado durante el primer semestre de 2024.

En la comparación con agosto de 2023, el sector perdió 309.882 puestos de trabajo asalariado registrado. El deterioro también se refleja en la comparación interanual del SIPA: en agosto de 2026 había 132.000 asalariados privados menos que un año antes, una contracción del 2,1%.

La pérdida de empleo tampoco se distribuye de manera uniforme entre las actividades. La industria manufacturera registró una caída interanual del 4,4%, mientras que el comercio y las reparaciones retrocedieron un 3,5%. También se destacaron las bajas en intermediación financiera (-3,9%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,7%).

En la variación mensual, industria, comercio y transporte compartieron una caída del 0,3%. En cambio, cinco ramas mostraron aumentos, entre ellas la explotación de minas y canteras, con una expansión del 0,5%, y la construcción, con un 0,1%.

Industria: 22 meses de caída y casi 100.000 empleos perdidos

La situación industrial sobresale dentro del deterioro del empleo registrado. El SIPA contabilizó 1,097 millones de asalariados en la industria manufacturera durante agosto, frente a los 1,147 millones registrados en el mismo mes de 2025. La diferencia equivale a unos 50.700 puestos menos en un año.

En la comparación mensual, la actividad volvió a retroceder un 0,3%. Campos advirtió que la industria acumula 22 meses consecutivos de deterioro del empleo formal y que en los últimos tres años perdió casi 100.000 puestos, una reducción superior al 8%.

El comercio también sigue bajo presión. En agosto perdió alrededor de 3.600 trabajadores respecto de julio, mientras que la comparación interanual mostró una reducción del 3,5%.

El mapa provincial ofrece otra señal de la profundidad del problema. En la comparación interanual, veinte de las 24 jurisdicciones registraron caídas del empleo asalariado privado. Tierra del Fuego encabezó los retrocesos, con un 13,1%, seguida por Misiones (-5,2%) y Mendoza (-5%).

En el otro extremo, Neuquén registró un crecimiento interanual del 6,1% y Río Negro del 2,9%. La expansión vinculada a la actividad energética vuelve a aparecer como uno de los pocos motores capaces de sostener la creación de empleo formal, aunque su impacto todavía no alcanza para revertir el resultado nacional.

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El monotributo crece, pero no compensa la pérdida de empleo asalariado

Uno de los datos que permite ampliar la lectura del informe aparece al observar las modalidades de trabajo independiente. En agosto, el SIPA registró 2,839 millones de trabajadores independientes, un 1,1% más que un año antes y un 0,6% por encima de julio.

El crecimiento estuvo impulsado por el monotributo, que sumó 73.100 aportantes en la comparación interanual, con una expansión del 3,4%. En sentido contrario, los monotributistas sociales disminuyeron en 29.900 personas (-12%) y los autónomos en 11.900 (-3%).

La diferencia es relevante para interpretar el debate sobre el mercado laboral. El Gobierno sostiene que el empleo asalariado registrado no representa por sí solo toda la ocupación existente en la Argentina. Y, efectivamente, el SIPA muestra que hay modalidades que evolucionan de manera diferente: mientras cae el empleo en relación de dependencia, aumenta la cantidad de aportantes al monotributo.

Sin embargo, ese movimiento no permite afirmar que los nuevos monotributistas hayan compensado los puestos asalariados perdidos. Son categorías distintas y las estadísticas no identifican una conversión directa entre quienes dejaron un empleo formal y quienes pasaron a trabajar por cuenta propia.

Además, el SIPA no mide el empleo informal. Para conocer esa dimensión del mercado laboral es necesario recurrir a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), por su parte, aporta una señal complementaria. En septiembre, el empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores de los aglomerados relevados se mantuvo estable por tercer mes consecutivo. Sin embargo, acumuló once períodos sin expansión y mostró una caída interanual del 0,8%.

La estabilidad de ese relevamiento no alcanza para hablar de una recuperación generalizada. La propia encuesta mostró que el empleo en la industria manufacturera volvió a caer en septiembre, un 0,1% mensual, mientras que la construcción creció por sexto mes consecutivo.

Reforma laboral: otros 59.000 puestos perdidos desde su vigencia

La evolución del empleo registrado también vuelve a poner bajo discusión una de las principales promesas del Gobierno: que los cambios en la legislación laboral contribuirían a impulsar la contratación formal.

La oposición utiliza los datos para cuestionar ese argumento, mientras que el oficialismo plantea que la generación de empleo depende de una recuperación más amplia de la actividad económica y no solamente de las modificaciones normativas.

En ese escenario, Campos puso el foco en la evolución del empleo desde la sanción de la Ley Bases y la posterior reforma laboral. Según sus cálculos, desde la sanción de la Ley Bases se perdieron 140.941 puestos registrados en el sector privado. Si se toma específicamente el período de vigencia de la reforma laboral aprobada este año, la caída acumulada alcanza los 59.035 trabajadores.