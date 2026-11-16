Fue viernes 13 y la fecha se convirtió en una de las tendencias de búsqueda de Google en Argentina. Hay quienes querían saber qué significa, otros buscaron explicaciones sobre la superstición y también están los que llegaron a la fecha por las películas o a través de los memes.

El viernes, la búsqueda “viernes 13” registró un fuerte crecimiento en Argentina, pero el dato más interesante aparece cuando se mira qué escribieron los usuarios alrededor de la fecha.

El movimiento en Google del Viernes 13

Ese interés se puede seguir en Google Trends, la herramienta gratuita de Google que permite ver, entre otras funciones, cómo cambia el interés por una búsqueda durante un período determinado.

En el caso de “viernes 13”, el gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra una suba que se concentra en las horas previas y durante la jornada del 13 de noviembre.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo de la búsqueda "viernes 13". Fuente: Google

El interés parte de niveles mucho más bajos y crece a medida que se acerca la fecha, hasta alcanzar su punto más alto durante el viernes.

La curva permite ver así que la búsqueda no tuvo el mismo nivel de interés durante todo el período contemplado: el movimiento se concentra alrededor de la fecha y pierde fuerza después del pico.

Qué googlearon en Argentina sobre el viernes 13

Google Trends también permite mirar las consultas que los usuarios hicieron sobre ese mismo tema y permite ver cuáles están creciendo.

Panel de consultas relacionadas a la búsqueda "viernes 13" Fuente: Google

Las consultas que más crecieron muestran que la curiosidad fue bastante amplia. Aparecen “q significa viernes 13”, “qué significa el viernes 13 de noviembre”, entre otras, todas vinculadas con la fecha y su significado.

Pero también aparecen búsquedas que llevan el tema hacia la cultura popular: “viernes 13 memes”, “viernes 13 películas”, “viernes 13 canción”, “rituales viernes 13” y “frases de viernes 13” si seguimos explorando el panel.

Navegando un poco más el bloque, nos encontramos con una particularidad argentina: “martes 13 o viernes 13 qué significa”. La pregunta compara las dos fechas que están asociadas con la mala suerte, aunque tienen distinto peso en distintas tradiciones.

Con esta lista podemos ver cómo, detrás de una misma tendencia, pueden aparecer preguntas muy diferentes: qué significa la fecha, qué se relaciona con ella y cómo llegó a la cultura popular.

¿Qué significa realmente el viernes 13?

La fama de la fecha como símbolo de mala suerte no tiene un único origen histórico demostrado. Una explicación bastante difundida señala que se fueron combinando dos creencias diferentes: la carga negativa atribuida al número 13 y la asociación del viernes con episodios de la tradición católica.

Las primeras referencias escritas conocidas que vinculan específicamente viernes y 13 aparecen en textos franceses del siglo XIX.

También existe una historia muy difundida que relaciona el viernes 13 con la detención de los templarios ordenada por Felipe IV de Francia en 1307, un episodio histórico que ocurrió, pero que no reúne pruebas suficientes para afirmar que allí nació la superstición.

Qué permite ver Google Trends

Google Trends es una herramienta gratuita de Google que permite seguir cómo cambia el interés por una búsqueda, ver dónde se concentra y descubrir qué otras consultas o temas ganan interés alrededor de ella.

El gráfico de interés a lo largo del tiempo utiliza una escala de 0 a 100. El 100 marca el punto de mayor interés relativo dentro del período y el lugar seleccionados; no representa 100 búsquedas.

Las consultas relacionadas muestran qué otras búsquedas crecieron alrededor de un término, mientras que el apartado de tendencias permite detectar los temas que están concentrando búsquedas en un momento determinado.