El Gobierno mueve piezas clave del RIGI: qué cambia en compre local y acceso a dólares

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El Sector Público Nacional (SPN) registró un nuevo mes con superávit fiscal en sus cuentas. De esta manera, el Gobierno se encamina a cumplir la meta de superávit primario acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no será una tarea sencilla, ya que diciembre suele registrar déficit.

Según informó el Ministerio de Economía, en octubre el superávit primario fue de $ 1,93 billones y el financiero, de $ 1,57 billones. “En relación con octubre del año pasado, el superávit financiero se incrementó 204,9%”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X. Además, la cartera precisó que el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público fue de $ 352.530 millones.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, el resultado primario alcanzó aproximadamente 1,4% del PBI y el financiero, cerca de 0,4% del PBI.

EN OCTUBRE EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $1.578.627 MILLONES

✅ El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.931.156 millones y un superávit financiero de $1.578.627 millones en octubre. En relación con octubre del año… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 16, 2026

Caputo remarcó que el resultado de octubre respondió a que los ingresos totales crecieron 31,2% interanual, mientras que los gastos primarios se incrementaron 23,6% respecto de octubre de 2025.

En cuanto al gasto, explicó que las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a jubilaciones y pensiones se incrementaron 2,2% y 2,1% interanual en términos reales, respectivamente.

Si bien el proyecto de ley de Presupuesto 2027 contempló una meta de superávit primario de 1,3% del PBI para 2026, el Gobierno acordó con el FMI un objetivo de 1,4% del PBI, lo que equivale a unos $ 16,3 billones. Todavía está pendiente la publicación del staff report, el informe técnico del FMI sobre la última revisión del acuerdo con Argentina.

“El dato del mes (de octubre) es consistente con el resultado incluido para este año en el proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre”, señaló Caputo. El aumento del gasto en el último mes del año responde, en buena medida, a factores estacionales, como el pago del medio aguinaldo, que suelen ejercer presión sobre las cuentas públicas.

Gasto

Economía detalló que los gastos primarios alcanzaron los $ 13,79 billones, registrando así un crecimiento de 23,6%. En cuanto a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $ 8,94 billones (+29,8%): se destacan los incrementos en jubilaciones y pensiones, AUH y Tarjeta Alimentar.

Por otra lado, los gastos de funcionamiento llegaron a $ 2,36 billones, lo que equivale a un crecimiento de 24% interanual. En cambio, las transferencias corrientes alcanzaron los $ 4,39 billones (+24,7%), mientras que los subsidios económicos se ubicaron en $ 1,15 billones (+11,4%), compuesto por un gasto de $ 903.994 millones en energía y de $ 255.656 millones en transporte.

El gasto de capital, en tanto, alcanzó los $ 307.459 millones, donde se destacan las obras de infraestructura eléctrica y las hídricas.

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