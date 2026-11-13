Mercedes Gordo es una profesional que lleva 25 años trabajando en el ámbito de las residencias de mayores, y ejerce su profesión en la localidad palentina de Carrión de los Condes.

La profesional ha explicado cuál es la situación actual de la profesión, en relación a las condiciones laborales y remuneraciones, en diálogo con El Español de Castilla y León. En ese sentido, Gordo ha manifestado: “Llevo 25 años trabajando para cobrar poco más de 1000 euros”, a la vez que ha explicado que su salario base, incluyendo la antigüedad y los festivos, es de 1160 euros.

Las declaraciones se producen después de que trabajadores del sector sociosanitario y de atención a la dependencia se concentraran frente a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en Valladolid. Durante la protesta, llevada a cabo el pasado 22 de octubre, reclamaron mejoras salariales y laborales, un aumento de las plantillas y una revisión de las ratios de personal en las residencias de mayores.

Mercedes Gordo ha subrayado que trabajar en una residencia de mayores no se reduce a realizar tareas, sino que supone acompañamiento y apoyo emocional. Imagen ilustrativa. Magnific

Mercedes Gordo denuncia la falta de personal en las residencias

Según ha explicado la profesional, los bajos salarios dentro del sector de residencias públicas genera consecuencias concretas: “No hay gente para trabajar, porque por ese salario nadie quiere ir a trabajar”, ha señalado.

A su vez, ha manifestado que los gastos de transporte para llegar al lugar de trabajo tienen una gran incidencia en el salario, especialmente para quienes deben viajar largas distancias: “Imagina lo que supone venir desde Palencia. En eso nos queda el sueldo”.

En ese sentido, la trabajadora ha explicado la diferencia entre las remuneraciones del personal de residencias públicas con el personal de residencias privadas. A su vez, ha advertido por la falta de acuerdo con las patronales, que ha llevado a la paralización del convenio colectivo.

En qué consiste el trabajo en las residencias de mayores

Mercedes Gordo ha subrayado que trabajar en una residencia no se reduce a realizar tareas: “Son personas, no aminales, y necesitan nuestra atención. Somos su familia”, ha asegurado.

En ese sentido, ha explicado que los residentes nuevos suelen buscar apoyo en el resto del personal, lo que genera que las tareas y acciones de acompañamiento se multipliquen. “Atendemos a los familiares y acompañamos a los residentes hasta el último momento”.

Sin embargo, el esfuerzo físico que implica su empleo es uno de los factores centrales que lo vuelve tan demandante: “Cogemos peso, les limpiamos”, ha señalado, sumado al impacto emocional del trabajo.

Mercedes Gordo ha explicado que, a pesar de las dificultades, siente una gran vocación por su trabajo. Imagen ilustrativa. Magnific

“Un día que no quiere comer, no le vas a dejar sin comer. Un día llora porque se quiere ir con los hijos, no le vas a dejar marchar. Un día le duele la cabeza y no sabe por qué le duele. Un día se levanta con la pierna dolorida y necesita estar asistido. Estamos pendientes las 24 horas”, ha explicado.

A su vez, ha expresado las dificultades adicionales generadas por los horarios de trabajo: “Trabajamos tres fines de semana al mes y descansamos uno. Trabajamos sábados, domingos y fiestas de guardar”.

A pesar de los obstáculos, la profesional ha destacado que disfruta su trabajo: “Es mi vocación. Me encanta, me fascina. No tienes motivación de ningún tipo”. Sin embargo, sí ha explicado que es necesario que se produzca un aumento en los salarios.