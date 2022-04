El dólar sube porque el mercado cree que el bono se paga con emisión

Otro día de turbulencias en el mercado argentino. El dólar blue volvió a pegar un salto, esta vez de siete pesos, para ubicarse en $ 209,5 para la compra y $ 212,5 para la venta. Con la suba de ayer llegó al valor más alto desde mediados de febrero cuando el país aún discutía el acuerdo de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Pero qué sucede con el dólar? ¿Por qué aumenta si el acuerdo con el FMI se cerró? ¿Por qué sube justo cuando se esperan los dólares de la cosecha gruesa?

Para todas las preguntas el mercado tiene una explicación.

Dólar blue: por qué está subiendo y qué puede pasar a futuro

La semana pasada, el Gobierno anunció un bono de $ 18.000 para los sectores más golpeados por una inflación, qué más allá de la multicausalidad, está muy por encima de lo estipulado en el presupuesto. Sólo en el mes de marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), llegó a 6,7%. Los alimentos, en tanto, tuvieron una inflación de cerca del 30% en los primeros cuatro meses de este año.

La idea del Gobierno es que el bono que diseñó el equipo económico que conduce el ministro, Martín Guzmán, que se va a pagar en dos cuotas y que se suma a otro de $ 12.000 para la mayoría de los jubilados (previamente los jubilados y pensionados que cobran la mínima recibieron un primer bono de $ 6000), se financie a través de un impuesto a la renta inesperada. Es decir que para pagar el bono el Gobierno quiere apelar a la caja de un centenar de empresas que se vieron beneficiadas por la importante suba de los precios de las commodities.

Pero el mercado cree que una parte de eso no sucederá. Lo que cree el mercado es que el Gobierno pagará los bonos con emisión porque el proyecto de ley de la 'renta inesperada', no será aprobado por el Congreso.

Alerta global para el Central: el dólar tiene la mayor suba mensual en siete años

El proyecto de renta inesperada impulsado por Guzmán, no es tan diferente en el criterio al que supo impulsar el diputado Máximo Kirchner durante la pandemia y que se llamó popularmente 'impuesto a la riqueza'.

Pero lo que permitió al oficialismo sacar provecho de la mano de Máximo, no parece convencer a todos en el mismo oficialismo de la mano de Guzmán.

Los enfrentamientos de La Cámpora con el ministro son casi combates cuerpo a cuerpo. "A Martín Guzmán no lo votó nadie", dijo ayer en radio AM 530, Andrés 'Cuervo' Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y líder de La Cámpora.

¿Pero qué no le perdonan a Guzmán? Sospechan en el kirchnerismo que el ministro les ocultó la negociación con el FMI por la reestructuración de la deuda. Pero Guzmán no es el único sospechado. Los cañones también apuntan contra Miguel Pesce, presidente del Banco Central (BCRA), a quién acusan por lo bajo de facilitarle los dólares a las multinacionales. En el BCRA, se encargaron de mostrar que nada de eso es cierto. Pero, muchas veces con las evidencias parece que no alcanza.