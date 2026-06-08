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Este lunes, 8 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 693.10394 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,13%.
En la última semana, la cotización del Real retrocedió -2.14% y en el último año acumula una caída de -5.01%, mostrando una evolución bajista reciente.
Las variaciones que presentó el real en la última semana
En 10 días, el Real subió, se mantuvo, volvió a subir, encadenó cuatro caídas, se estabilizó dos jornadas y rebotó al final, con saldo levemente bajista.
La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 11.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.34%.
La cotización del Real muestra un aumento en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una recuperación en su valor frente a otras monedas.
¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?
Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69310.39337234228 pesos colombianos; mientras que 200 y 500 reales costarán 138620.78674468456 y 346551.9668617114 pesos colombianos, respectivamente.