Este lunes, 8 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 693.10394 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,13%.

En la última semana, la cotización del Real retrocedió -2.14% y en el último año acumula una caída de -5.01%, mostrando una evolución bajista reciente.

La cotización de las principales divisas en Colombia. DANIEL UNKBOY

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En 10 días, el Real subió, se mantuvo, volvió a subir, encadenó cuatro caídas, se estabilizó dos jornadas y rebotó al final, con saldo levemente bajista.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 11.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.34%.

La cotización del Real muestra un aumento en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una recuperación en su valor frente a otras monedas.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69310.39337234228 pesos colombianos; mientras que 200 y 500 reales costarán 138620.78674468456 y 346551.9668617114 pesos colombianos, respectivamente.