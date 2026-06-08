En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 8 de junio de 2026 cerró a 4139.64 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0,06% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió un 2,56% y en el último año acumuló una caída del 11,40%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró alta volatilidad con movimientos alternados y cerró con dos avances seguidos; en total, 6 alzas y 4 caídas, para un balance ligeramente alcista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría influir en la confianza del mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4139.6401 pesos colombianos, deberán pagar 413964.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 827928.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 2069820.05 pesos colombianos.