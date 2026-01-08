En esta columna se repasan los principales resultados obtenidos de un análisis comparativo de la evolución del gasto público nacional y provincial (incluida CABA) de los últimos dos años. El foco principal está puesto en la dinámica trimestral del gasto público real, concretamente en la del gasto en jubilaciones, masa salarial, gasto primario neto de jubilaciones y salarios y, por último, gasto primario total.

El periodo analizado permite evaluar el gran ajuste hecho a principios de 2024 y la posterior reacción, llegando al segundo trimestre de 2025, que es el último periodo para el que se dispone de información provincial y de CABA. La importancia relativa de cada tipo de gasto tanto a nivel nacional como provincial.

El gasto nacional en jubilaciones (con bono incluido) tiene una participación del 40% del gasto primario nacional. Cuando se le suma el gasto salarial, la participación de ambos llega el 54% del gasto primario. Por diferencia, el resto del gasto participa con un 46%, aproximadamente.

El gasto salarial provincial participa con el 45% del gasto primario provincial y, si se suma el gasto en jubilaciones, la participación conjunta es del 58%. En efecto, el gasto neto de jubilaciones y salarios aporta un 42%.

Por lo que puede apreciarse, la importancia relativa del gasto en jubilaciones a nivel nacional es similar a la importancia relativa del gasto salarial en las provincias. Cuando se agrega el gasto salarial al nacional y el de jubilaciones al provincial, se sigue teniendo una participación muy parecida de ambos gastos. Por diferencia, el resto del gasto, sin entrar en detalles individuales, aporta prácticamente lo mismo en ambos casos.

Si se analiza en primer lugar el gasto en jubilaciones (con bono incluido), se concluye que entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el gasto nacional tuvo una baja real del 29% y el provincial una del 26%. Es decir que tuvieron una caída prácticamente igual.

Ahora bien, entre el segundo trimestre de 2025 y el primero del 2024, en el que se registró el gasto mínimo, mientras que el gasto nacional aumentó un 43% real , el provincial lo hizo en un 40%. La conclusión que surge es que el gasto en jubilaciones, tanto nacional como provincial, tuvo un comportamiento similar en los últimos 3 años, un muy gran descenso en el primer trimestre de 2024 y una recuperación posterior. Igualmente, con relación al segundo trimestre de 2023, ambos gastos tuvieron niveles reales inferiores.

Si el análisis se realiza sobre el gasto salarial, se tiene que entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, la caída a nivel nacional fue del 31% real, mientras que a nivel provincial del 27%. De nuevo, una caída relativamente similar.

La gran diferencia surge al comparar el segundo trimestre de 2025 con el primero de 2024. Mientras el gasto nacional cayó un 6,6% real, el provincial aumentó un 32% real.

Lo que surge de este análisis es que en el gasto salarial sí se dio una marcada diferencia entre la Nación y las Provincias junto a CABA. Mientras el gasto nacional siguió bajando a partir del primer trimestre de 2024, el provincial inició un proceso de recuperación.

En cuanto al gasto primario neto de salarios y jubilaciones, constituido por obra pública, subsidios, transferencias no automáticas, entre los principales, participa, según se describió más arriba, con aproximadamente el 40% de todo el gasto primario.

En este caso, la dinámica de comportamiento entre Nación y Provincias y CABA también viene siendo muy distinta en los últimos dos años. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el nacional cayó un 49% real y el provincial un 46% real, casi lo mismo. No obstante, entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2024, mientras que el gasto nacional subió un 7%, el provincial lo hizo en un 57% .

En este importante componente del gasto primario también se dio una diferencia de comportamiento, siendo la recuperación del gasto provincial mucho más significativa que la nacional. De hecho, el gasto nacional del segundo trimestre está un 20% abajo del segundo trimestre de 2024, mientras el provincial está un 18% arriba.

El comportamiento del gasto primario es consecuencia del comportamiento de los anteriores gastos . Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, la caída a nivel nacional fue del 40% real, mientras que a nivel provincial lo hizo en un 36%. Por lo tanto, tuvieron una caída relativamente similar, es decir que ambos niveles de gobierno hicieron un significativo ajuste real de gasto, de más de la tercera parte del gasto previo.

Cuando la comparación se hace entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2024, se aprecia que mientras el gasto primario real nacional estaba un 19% arriba, el provincial lo superaba en un 43% real.

El punto clave de estos comportamientos está en el grado de sostenibilidad de la licuación de ingresos reales realizada en el primer trimestre de 2024 y del uso del recorte de gasto denominado motosierra.

La Nación profundizó, después del gran recorte del primer trimestre de 2024, la caída real del gasto salarial y del resto de gastos, para sostener una suba real del gasto en jubilaciones. Por su parte, las provincias y CABA iniciaron un proceso de recuperación tanto de salarios como de jubilaciones. El resto del gasto primario también se diferenció entre ambos niveles, aumentando a nivel provincial y cayendo a nivel nacional.

Este diferente comportamiento del gasto entre Nación y provincias anticipa una tensión permanente tanto por la responsabilidad del gasto como por las fuentes alternativas de financiamiento. Por ejemplo, la discusión sobre el mantenimiento de rutas, abre una pulseada por la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles.

Para avanzar en línea con el objetivo del gobierno nacional de bajar la carga tributaria, es necesario que baje el peso relativo del gasto público. Esto no será posible con una dinámica del gasto tan distinta entre Nación y Provincias y CABA.