La Dirección de Vialidad de la provincia de Salta realizó obras de repavimentación sobre una de las Rutas Provinciales más importantes. Los trabajos se hicieron en un tramo clave por su importancia para la actividad productiva y turística de la zona.

En qué Ruta Provincial realizan obras

Vialidad realiza trabajos de reparación sobre 25 kilómetros de la Ruta Provincial 5, en el tramo comprendido entre Lumbreras y Ceibalito, en el departamento de Anta. El corredor cumple un rol fundamental para el transporte de cargas y de pasajeros vinculados a la actividad turística.

Obras en la Ruta Provincial 5.

La intervención se centró en los sectores deteriorados del corredor con el objetivo de recuperar la estructura funcional del pavimento. Su reparación favorece la conexión entre la ciudad de Salta y los distintos puntos de la región.

Qué trabajos se realizaron en la Ruta Provincial 5

Los trabajos incluyeron tareas de compactación de la base, tratamientos para asegurar la adherencia y la colocación de una nueva capa asfáltica. El paquete de medidas permite restituir la capacidad portante y extender su vida útil frente al paso del tránsito pesado.

Obras en la Ruta Provincial 5.

Sobre la superficie se ejecutaron otras tareas de demarcación horizontal de líneas continuas y discontinuas. También, se incorporaron señales verticales, cartelerías, iluminación en los principales accesos, entre otros.

Más obras en Salta

Dentro del marco de las obras para mejorar las rutas, Gobierno de la provincia de Salta informó que se próximamente entrarán en ejecución los proyectos para mejorar las estructuras de la Ruta Provincial Número 52, también conocida como Juana Azurduy. También, trabajarán en la Ruta Provincial Número 41 y la Ruta Provincial Número 30.

De esta manera, se busca mejorar las condiciones de seguridad vial para reducir el riesgo de accidentes y mejorar el flujo de tránsito.