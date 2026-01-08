Ayer los bonos argentinos cayeron en los paneles en la previa al pago de cupones que el Tesoro realizó entre jueves y viernes. Al pagar amortizaciones, los bonos cortos pierden algo de atractivo y eso impactó de lleno en las cotizaciones, sore todo en la parte más corta de la curva.

El que más perdió fue el famoso bonar AL30, que es uno de los más elegidos por los inversores ARGY. Se hundió 13% en la rueda, mientras que el resto de los globales y títulos de ley local cayeron pero en mucho menor magnitud. En la City explican que es una reacción esperable y que hoy volverían a la normalidad.

El riesgo país subió hasta los 580 puntos hoy, luego de haber alcanzado los 544 un día antes (aunque cerró en 570), apenas se conoció la noticia de que el Gobierno había conseguido cerrar el repo con seis bancos internacionales. Eso habilitó al Tesoro a pagar renta y amortización de los bonos que vencen hoy. Se trata de los vencimientos del AL29, GD29, AL30, GD30, AL35, GD35, AL38, GD38, AL41, GD41y GD46.

Entonces, ¿por qué cayó el tan fuerte el AL30 este jueves? “Bajó fuerte porque este viernes ya es ex cupón. En T+1, que es donde hay más flujo, ya había cortado el cupón”, explicó a El Cronista Leonardo Svirsky, Sales & Trading de Becerra Bursátil.

Las razones de la caída del AL30

“Cuando los bonos “cortan cupón” lo que significa es que, si lo compro en 24hs, el precio que pagaré ya no tiene incluido el derecho del cobro de ese pago que llamamos cupón, pero si lo compro en contado, sí estaré comprando el bono con el derecho de pago incluido“, detalló al respecto Gastón Lentini, el Doctor de tus Finanzas.

De todas maneras, Svirsky consideró que la baja que se vio fue demasiado fuerte. “Le pegaron demasiado a la parte corta de la curva”, opinó.

Un elemento que incide en este sentido es el contexto internacional. “Las caídas del día responden a una retracción global, o risk off clásico. Los bonos de Argentina, percibidos como más riesgosos que otros a nivel mundial, fueron castigados. No obstante, debería ser algo puramente momentáneo”, indicó Eric Paniagua, cofundador de Dekadrak Venture Capital.

Vuelta a la normalidad

No obstante, la expectativa es que hoy, dado que se pagó el cupón, el precio del bono tanto en 24hs como en inmediato se normalizará. Hacia adelante, Sirsky señaló que “la recomendación es que los inversores se paren en la parte un poco más larga de la curva”.

A lo que Lentini agregó que, “como hay bonos que ya devolvieron intereses, pero también parte del capital como los que vencen en 2029 o 2030, nunca mas volverán a valer u$S 100, porque parte de esos dólares ya los pagaron.

Ahora, entonces, el gran tema es dónde van a ir todos los dólares que salen de los bonos ex cupón.