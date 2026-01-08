El BCRA se aseguró u$s 3000 millones justo a tiempo para los vencimientos clave

El Banco Central (BCRA) aprobó la difusión de una nueva serie estadística: la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), que comenzará a difundirse desde este 8 de enero.

En la sección de Servicios y Trámites del BCRA, los usuarios podrán acceder a la Calculadora, que permite estimar los intereses y el monto total resultantes de su aplicación a partir de un monto inicial y un período determinado.

Asimismo, en el portal se publicará la resolución correspondiente con el anexo metodológico, y en la sección Estadísticas e indicadores estará disponible la serie histórica, actualizada diariamente y en formato Excel.

“El objetivo es brindar una nueva herramienta que permita a los tribunales determinar intereses moratorios para deudas en pesos”, señaló BCRA.

Cómo se calcula la nueva tasa

La TIM se calcula con base en el promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales).

La tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM fluctúa dentro de dos bandas destinadas a preservar el valor de las deudas y garantizar su razonabilidad.

En este sentido, la tasa efectiva diaria no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual, ni ser inferior a la variación diaria del CER menos un 3% efectivo anual.

Esto es en el marco de lo dispuesto en el inciso C del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

“Con esta decisión, el BCRA reafirma su compromiso con la transparencia normativa, la participación ciudadana y la simplificación administrativa, ofreciendo una nueva herramienta que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas”, indicó el comunicado.