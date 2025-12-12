En esta noticia Otros cambios

En caso de aprobarse la Reforma Laboral, la carga tributaria argentina bajaría de 155 a 147 impuestos.

Así se desprende de un análisis hecho por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que da cuenta de la eliminación de 8 impuestos nacionales que fueron incluidos en la reforma laboral en un apartado.

De aprobarse, a nivel nacional quedarían 37 tributos diferentes, lo que implica una caída del 18% del stock.

Los tributos que busca eliminar la reforma son: el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, a los videogramas grabados, a los servicios de comunicación audiovisual, a los objetos suntuarios, a los vehículos automotores, motos y embarcaciones, a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes, a los seguros y a la telefonía celular y satelital.

Mientras tanto, no se proyectan bajas en los impuestos subnacionales. Los provinciales se mantienen en 25 mientras que los municipales pasan de 84 a 85.

A pesar de la baja nacional, la recaudación se concentra en pocos tributos. Estos son IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, Débitos y Créditos y retenciones. Entre estos 6 impuestos concentran el 85% de la recaudación.

Si a ese listado se agregan las tasas de seguridad e higiene municipal, los derechos de importación y los impuestos internos coparticipados, concentrarían el 94% de la recaudación. Ocho de estos 10 tributos son nacionales.

Otros cambios

Los textos enviados por el Consejo de Mayo al Congreso incluyen otros cambios en materia tributaria.

En concreto, la iniciativa dispone de una reducción en el impuesto a las Ganancias para empresas, la eliminación de los impuestos internos para automóviles, un “alivio” en la carga del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector agroindustrial y la baja de las contribuciones patronales.

El más relevante quizás sea el cambio en Ganancias. El texto propone una reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para empresas.

“Se modifica la escala progresiva aplicable a la renta corporativa, fijándose en los dos (2) últimos tramos de la escala una alícuota del veintisiete por ciento (27 %) y del treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2026, lo que representa una reducción del diez por ciento (10%) en las alícuotas aplicables respecto de los niveles vigentes , fortaleciendo el incentivo a reinvertir utilidades y generando condiciones más competitivas a nivel regional", sostiene el proyecto.

En síntesis, esto implica que la alícuota de Ganancias, que afecta a grandes empresas y/o pequeñas y medianas empresas (pymes), se reduce del 30% al 27%, mientras que el tramo superior baja del 35% al 31,5%.